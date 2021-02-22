Девушка с волосатой грудью учит других принимать и любить своё тело. Вы только посмотрите!

Источник материала: ОНТ

Эстер Каликст-Беа учится на художника, но уже завоевала популярность в соцсетях тем, что без стеснения демонстрирует свою особенность – волосяной покров на груди.





24-летняя африканка в детстве очень стеснялась волос на груди, всячески с ними боролось, брила, удаляла, но в какой-то момент поняла, что это её изюминка, а не недостаток.

Сейчас она вдохновляет многих женщин на то, чтобы принимать своё тело таким, каким оно создано.

Большинство пользователей Интернета поддерживают смелую девушку и восхищаются её естественностью.





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