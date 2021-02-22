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Трактористка, слесарь и предприниматель. С какими идеями вернулись делегаты ВНС в регионы?
Источник материала: ОНТ
На делегатов возложена миссия даже более ответственная, чем участие в самом собрании – донести до людей решения и задачи, которые стоят сегодня перед каждым – от чиновника до инженера, учителя, врача, механизатора. И здесь важно находить правильные, понятные и простые слова и примеры. Всегда ли это удаётся?
Своей, казалось бы, не женской профессии Татьяна отдала 45 лет. Открытая, но скромная, чтобы напоказ – не любит. О себе говорит: «Обычная сельчанка и просто работаю на совесть». По-другому не умеет.
Татьяна Захожая – делегат VI Всебелорусского народного собрания. Пообщавшись с ней, понимаешь, что мало найдется более достойных представлять аграриев.
В хозяйстве «Путчино» Дзержинского района, где сейчас трудится Татьяна, это понимают. И кто, как не она на своем простом языке и теперь, после форума, донесет до своих коллег самое главное. А ведь благодаря таким людям в переломные времена поднималось с колен сельское хозяйство. Ведь реализация принятых на самом высоком уровне решений ложится на плечи именно тружеников.
Именно потому у коллектива хозяйства, а молодежи здесь немного, главный вопрос – кто придет им на смену и будет работать. Не секрет – деревня пустеет. К решению кадрового вопроса в агропромышленном комплексе в стране подходят достаточно серьезно. Молодым специалистам – гарантированное первое рабочее место, социальные выплаты, словом, комфортные условия для жизни и работы. И, конечно, жилье. Об этом на Всебелорусском народном собрании напомнил Президент. Метод от противного – меньше квадратов в городе, больше возможностей в деревне.
Уже есть предприятия, которые достигли определенных успехов в работе с молодежью именно с помощью предоставления жилья. Если практика станет повсеместной, может, тогда Татьяна Владимировна со спокойным сердцем уйдет на заслуженный отдых. Ведь трактористка фактически на пенсии уже 15 лет. Но работает и работать будет, пока не увидит достойную смену.
Работать в 50°C для него уже привычка. Алексей Приходько – слесарь на БМЗ. Обслуживает приборы измерения температуры, кислорода и жидкой стали. Чтобы ни один из них не вышел из строя. И так ежедневно.
Это он выступал на Всебелорусском собрании и получил одобрение даже старшего поколения. Эта эмоциональная речь многим запомнится надолго.
Уверен: очень быстро можно потерять то, что создавалось годами. Но металлурги не дрогнули.
Именно промышленность – основа белорусской экономики. Заводы и предприятия не остановили даже в пик пандемии. Людей не стали лишать работы, а значит, зарплаты. Если замолчат станки, не будет продукции. Как итог – пусто в магазинах и нечего продать за рубеж. А сейчас, когда весь мир в локдаунах и многие производства стоят на паузе, самое время воспользоваться ситуацией, завоевывать новые рынки и максимально обеспечить себя по всем направлениям. Эффективное импортозамещение – еще одна задача, которая стоит перед страной на ближайшие пять лет.
Когда есть направление и цель, двигаться однозначно проще. Но важно, чтобы это понимали все, а не только те, кто принимал такие важные для страны решения на Всебелорусском собрании. И Алексей Приходько считает своей миссией говорить с каждым, даже в перерывах и после работы. Свою идею о необходимости на предприятиях специалиста по работе с молодежью будет продвигать и дальше. Это, по его мнению, даст по-настоящему ответственный подход.
Николай Зарубицкий – представитель малого бизнеса. Исповедует принцип «не хочешь разориться – свое дело создавай, исходя из спроса». Будь это торговля или услуги. Занимался пассажирскими перевозками, продавал бытовую технику, со временем понял: хочет заниматься тем, чего нет ни у кого в стране – открыл бесконтактную мойку для автомобилей.
Легко ничего не давалось. Помнит времена, когда в командировках приходилось ночевать в машине – просто не было денег на гостиницу. Сегодня у Николая Зарубицкого сеть автомоек в трех городах страны. Уверен, что успехом обязан, в том числе государству. Оттого ответственно относится и к своим людям, и к своим обязанностям. Одна из самых жарких дискуссий на Всебелорусском собрании разгорелась вокруг темы развития частного бизнеса.
Именно от налогов зависит, по каким дорогам будем ездить, на каких площадках будут играть наши дети и будет ли развиваться тот же спорт. И посыл Президента: хотите быть наравне с государственными предприятиями, работайте также честно и прозрачно, – Николаю близок и понятен. Перед законом все равны.
Ведь по большому счету и государство, и бизнес преследуют одни цели – развитие, повышение уровня жизни. И в этом они могут быть партнерами.
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На делегатов возложена миссия даже более ответственная, чем участие в самом собрании – донести до людей решения и задачи, которые стоят сегодня перед каждым – от...
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