Трактористка, слесарь и предприниматель. С какими идеями вернулись делегаты ВНС в регионы?

Источник материала: ОНТ

На делегатов возложена миссия даже более ответственная, чем участие в самом собрании – донести до людей решения и задачи, которые стоят сегодня перед каждым – от чиновника до инженера, учителя, врача, механизатора. И здесь важно находить правильные, понятные и простые слова и примеры. Всегда ли это удаётся?





Татьяна Захожая, тракторист-машинист хозяйства «Путчино»: «Все говорят, что это не женская работа. Хотелось доказать. Вот знаете, были же раньше и стахановцы, и герои всех отраслей труда, и космонавты тогда же женщины полетели, но мы можем космонавтами и на земле быть».

Своей, казалось бы, не женской профессии Татьяна отдала 45 лет. Открытая, но скромная, чтобы напоказ – не любит. О себе говорит: «Обычная сельчанка и просто работаю на совесть». По-другому не умеет.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист хозяйства «Путчино»: «Важен любой труд, он должен уважаться. А человек, который выращивает хлеб, и до хлеба все, что в сельском хозяйстве, это ж всё наша жизнь. Важно всё, что мы производим: и молоко, и мясо. Все производим в сельском хозяйстве».

Татьяна Захожая – делегат VI Всебелорусского народного собрания. Пообщавшись с ней, понимаешь, что мало найдется более достойных представлять аграриев.

В хозяйстве «Путчино» Дзержинского района, где сейчас трудится Татьяна, это понимают. И кто, как не она на своем простом языке и теперь, после форума, донесет до своих коллег самое главное. А ведь благодаря таким людям в переломные времена поднималось с колен сельское хозяйство. Ведь реализация принятых на самом высоком уровне решений ложится на плечи именно тружеников.

Именно потому у коллектива хозяйства, а молодежи здесь немного, главный вопрос – кто придет им на смену и будет работать. Не секрет – деревня пустеет. К решению кадрового вопроса в агропромышленном комплексе в стране подходят достаточно серьезно. Молодым специалистам – гарантированное первое рабочее место, социальные выплаты, словом, комфортные условия для жизни и работы. И, конечно, жилье. Об этом на Всебелорусском народном собрании напомнил Президент. Метод от противного – меньше квадратов в городе, больше возможностей в деревне.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Жилье, особенно на селе. Я уже предупреждал минчан. Нам надо уходить от строительства жилья чрезмерного в Минске. Нам надо распределять производительные силы по всей стране, мы перенаселили Минск. Уже сейчас тяжело. Пробки и прочее. Если мы будем и дальше за кольцевую дорогу расширять и стягивать в Минск не только из Беларуси наших граждан, но и из-за границы сюда поехали, мы захлебнемся. Если мы расстроим Минск до второй кольцевой дороги, мы захлебнемся».

Уже есть предприятия, которые достигли определенных успехов в работе с молодежью именно с помощью предоставления жилья. Если практика станет повсеместной, может, тогда Татьяна Владимировна со спокойным сердцем уйдет на заслуженный отдых. Ведь трактористка фактически на пенсии уже 15 лет. Но работает и работать будет, пока не увидит достойную смену.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист хозяйства «Путчино»: «Знаете, собрание нам дало надежду, что всё, что ни произойдет, всё будет к лучшему. Но хотелось, чтобы слова не расходились с делом. Ну, конечно, стараться выполнять будут все отрасли намеченное, значит, будем и лучше жить. Как говорится, Москва не сразу строилась. Самое главное, сохранить мир, мир. Любой каждый у нас в населенном пункте житель скажет. Главное, чтобы был мир».

Работать в 50°C для него уже привычка. Алексей Приходько – слесарь на БМЗ. Обслуживает приборы измерения температуры, кислорода и жидкой стали. Чтобы ни один из них не вышел из строя. И так ежедневно.

Это он выступал на Всебелорусском собрании и получил одобрение даже старшего поколения. Эта эмоциональная речь многим запомнится надолго.

Алексей Приходько, слесарь Белорусского металлургического завода: «Мне 22 года, и, несмотря на свою молодость, я прекрасно понимаю, что предприятия страны должны работать бесперебойно, и это главное, стабильная зарплата, модернизация производства, развитие социальной сферы – всё это результат слаженных действий коллективов».

Уверен: очень быстро можно потерять то, что создавалось годами. Но металлурги не дрогнули.

Алексей Приходько, слесарь Белорусского металлургического завода: «Если заводы встанут, у нас перехватят все контракты, перехватят Россия, Китай, и заберут контракты, которые кормят нас, которые приносят деньги в страну, которые кормят не только рабочих, но и сферу обслуживания, и социальную сферу, и педагогов».

Именно промышленность – основа белорусской экономики. Заводы и предприятия не остановили даже в пик пандемии. Людей не стали лишать работы, а значит, зарплаты. Если замолчат станки, не будет продукции. Как итог – пусто в магазинах и нечего продать за рубеж. А сейчас, когда весь мир в локдаунах и многие производства стоят на паузе, самое время воспользоваться ситуацией, завоевывать новые рынки и максимально обеспечить себя по всем направлениям. Эффективное импортозамещение – еще одна задача, которая стоит перед страной на ближайшие пять лет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Примерно 300 видов импортозамещающих товаров заявлено в нашей программе. Из них не менее 10 процентов – абсолютно новые для Беларуси. Вот вам и новизна, и не надо ничего ломать и крошить – надо это развивать. Потому что сломать можно, построить можно, но это стоит много денег, где мы их возьмем?»

Когда есть направление и цель, двигаться однозначно проще. Но важно, чтобы это понимали все, а не только те, кто принимал такие важные для страны решения на Всебелорусском собрании. И Алексей Приходько считает своей миссией говорить с каждым, даже в перерывах и после работы. Свою идею о необходимости на предприятиях специалиста по работе с молодежью будет продвигать и дальше. Это, по его мнению, даст по-настоящему ответственный подход.

Алексей Приходько, слесарь Белорусского металлургического завода: «Надо создавать, созидать, надо делать своё, и, если на каждом предприятии будет человек, который что-то предлагает, то в целом по стране это принесёт колоссальный эффект. Потому что если 10 человек предложат каждый по своей идее и если их собрать вместе, то это целая программа, которую можно внедрять».

Николай Зарубицкий, предприниматель: «Я, как говорится, человек из народа. Пришел из армии, устроился на завод, 9 лет там отработал. Потом, понимая такие вещи, что хочется большего, открыл предпринимательство».

Николай Зарубицкий – представитель малого бизнеса. Исповедует принцип «не хочешь разориться – свое дело создавай, исходя из спроса». Будь это торговля или услуги. Занимался пассажирскими перевозками, продавал бытовую технику, со временем понял: хочет заниматься тем, чего нет ни у кого в стране – открыл бесконтактную мойку для автомобилей.

Николай Зарубицкий, предприниматель: «Бизнес для страны, если он удачный бизнес, во-первых, это налоги для государства. Вот мы в 20-м году заплатили государству 433 тысячи белорусских рублей, это почти 200 тысяч долларов. Плюс зарплаты своевременно, у меня в штате 17 человек, все получают зарплату, не в конвертах, а как положено, социальный фонд у них есть. От этого государство становится сильнее, если бы все были успешные в нашем государстве, я думаю, государство наше было бы самое сильное».

Легко ничего не давалось. Помнит времена, когда в командировках приходилось ночевать в машине – просто не было денег на гостиницу. Сегодня у Николая Зарубицкого сеть автомоек в трех городах страны. Уверен, что успехом обязан, в том числе государству. Оттого ответственно относится и к своим людям, и к своим обязанностям. Одна из самых жарких дискуссий на Всебелорусском собрании разгорелась вокруг темы развития частного бизнеса.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хочу, чтобы меня услышали бизнесмены и прочие, в основном частники, которые платят зарплату в конвертах. Последствия вы знаете. Вы знаете, что это такое. Мы просто убиваем тех, кто честно работает, тех же бизнесменов. И они мне постоянно об этом говорят: "Слушай, почему я официально вот плачу и прочее". Так в социальные ж фонды потом надо соответственно зарплате платить. В конверте дал — платить не надо. Предупреждаю второй раз после выборов: мною дано поручение Комитету госконтроля и налоговикам – как только (а это несложно) поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах, считайте, что вы были бизнесменами. Не обижайтесь на меня. Я вас предупредил».

Именно от налогов зависит, по каким дорогам будем ездить, на каких площадках будут играть наши дети и будет ли развиваться тот же спорт. И посыл Президента: хотите быть наравне с государственными предприятиями, работайте также честно и прозрачно, – Николаю близок и понятен. Перед законом все равны.

Николай Зарубицкий, предприниматель: «Сильное государство – это когда играешь по честным правилам. Государство создало правила, ты в них вошел и будь обязан делать, как ты договорился с государством перед тем, как открыть это дело. И платить налоги – это норма должна быть, это не должно быть уговаривание в нашей стране. Можно заработать очень неплохие деньги. Мне просто обидно, когда я вижу бизнесмена, который там купил квартиру, дорогую машину, заработал примерно в свои 35 лет 350 тысяч долларов и говорит, что у нас плохое государство. Я уверен: за границей он даже половины не заработает никогда в жизни».

Ведь по большому счету и государство, и бизнес преследуют одни цели – развитие, повышение уровня жизни. И в этом они могут быть партнерами.

Николай Зарубицкий, предприниматель: «Я очень люблю свою страну, поэтому я готов ее защищать, и делать для нее, и развиваться, чтобы дальше было лучше и лучше. И самое главное, чтобы мы были все в единстве».





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