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Почему Украина до сих пор не может вступить в ЕС?

22.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему Украина до сих пор не может вступить в ЕС?

Североатлантический альянс намерен и дальше расширять финансирование военной деятельности у российских границ и обновить стратегическую концепцию НАТО. Об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг, не скрывая, против кого она будет направлена – против России и Китая.

Что это означает для нас? Только одно – дальнейшее наращивание военного контингента у нашей западной границы. Поэтому крылатое «держать порох сухим» не теряет актуальности, скорее наоборот.  

Тренды, действительно, кардинально изменились. О вступлении в Альянс грезит и наша восточная соседка – Украина. Правда, перспективы пока туманные. Прежде – и это обязательное условие – Киеву необходимо провести реформы, чтобы обеспечить демократический и политический контроль государственных институтов и Вооружённых Сил. НАТО требует реформ, МФВ – денег не дает – требует реформ. И Евросоюз критикует и тоже требует. 

Европарламент в своей резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС «выставил» Киеву целый список претензий: и по поводу процветающей коррупции, и по поводу усиления политического влияния олигархов. Украинская судебная система, здравоохранение и даже экология – не дотягивает это всё до европейских стандартов. И хотя Брюссель не устает повторять, что двери ЕС для Украины открыты, протиснуться туда с таким багажом проблем у Киева, даже в отдалённой перспективе, шансов нет. 

В четверг в Украине отмечали годовщину Майдана. Именно 18 февраля 2014-го началось так называемое «мирное наступление», которое закончилось кровопролитием – более сотни жертв и 2,5 тысячи пострадавших. 

Украинский протест победил. Но какова цена этой победы? Сегодня страна находится под полным внешним управлением, а экономика прошла точку невозврата. В прошлом году некогда благополучная Украина возглавила список самых криминально опасных стран Европы. Падение производства, ликвидация высокотехнологичных отраслей – таких как авиа- и судостроение, рост безработицы и коммунальных тарифов – в стране вот уже несколько месяцев не прекращаются так называемые тарифные бунты. К протестующим на этой неделе присоединились железнодорожники. Они требуют остановить массовые сокращения, достойных зарплат и мало-мальски приемлемых условий труда. По словам железнодорожников, сегодня им приходится работать в условиях средневековья. И эти кадры, которые разлетелись по соцсетям и на которых машинисты, чтобы растопить лёд на лобовом стекле, разводят костры в кабине, красноречиво говорят о том, что на таком локомотиве в светлое будущее не доехать. Собственно, все больше украинцев то же самое думают и о своей стране, считая, что 7 лет назад она свернула явно не туда.

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Североатлантический альянс намерен и дальше расширять финансирование военной деятельности у российских границ и обновить стратегическую концепцию НАТО. Об этом...
 
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