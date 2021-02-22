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Очень красивые! 5 прекрасных жён президентов и королей

22.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очень красивые! 5 прекрасных жён президентов и королей

За женами знаменитых лидеров СМИ следят даже пристальнее, чем за их мужьями. Во что одеты, чем занимаются, как выглядят – эти темы обсуждаются постоянно. Красоту этих женщин оценивают по достоинству.

Рания аль-Абдулла – супруга короля Иордании. Они в браке с 1993 года и воспитывают четверых детей. 


Шарлен Линетт Уиттсток замужем за князем Монако Альбером II с 2011 года. Пара воспитывает двойняшек. 


Мелания Трамп – супруга бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа. В свои 50 лет дама выглядит сногсшибательно. 


У президента Сирии Башара Асада и Асмы Асад трое детей. Они вместе с 2000 года. 


Королю Испании Филиппу VI пришлось постараться, чтобы завоевать сердце Летисии и сделать её королевой. 



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За женами знаменитых лидеров СМИ следят даже пристальнее, чем за их мужьями. Во что одеты, чем занимаются, как выглядят – эти темы обсуждаются постоянно. Красоту...
 
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