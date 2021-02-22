Очень красивые! 5 прекрасных жён президентов и королей

Источник материала: ОНТ

За женами знаменитых лидеров СМИ следят даже пристальнее, чем за их мужьями. Во что одеты, чем занимаются, как выглядят – эти темы обсуждаются постоянно. Красоту этих женщин оценивают по достоинству.

Рания аль-Абдулла – супруга короля Иордании. Они в браке с 1993 года и воспитывают четверых детей.





Шарлен Линетт Уиттсток замужем за князем Монако Альбером II с 2011 года. Пара воспитывает двойняшек.





Мелания Трамп – супруга бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа. В свои 50 лет дама выглядит сногсшибательно.





У президента Сирии Башара Асада и Асмы Асад трое детей. Они вместе с 2000 года.





Королю Испании Филиппу VI пришлось постараться, чтобы завоевать сердце Летисии и сделать её королевой.









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