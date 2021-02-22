Чем живут и вдохновляются современные белорусские авторы? Истории из народа

Источник материала: ОНТ

В белорусской столице прошла XXVIII-я международная книжная выставка. В Год народного единства и девиз соответствующий – «Книга объединяет людей и страны». Необычным стало и оформление экспозиций – получился большой книжный дом – с литературной гостиной, писательской кухней и даже детской комнатой. Никто не остался обделён «квадратными метрами».





Мы всю неделю рассказывали о самой выставке, а сегодня хотим рассказать о том, чем живут и чем вдохновляются современные белорусские авторы, их истории могли бы лечь в основу новых романов.

Анна Чиж-Литаш, журналист, писатель: «У меня ощущение, что меня вот так разделили – полосу провели по мне, и я состою наполовину из этого, наполовину из этого. Для меня военная жизнь – это 11 лет. Я офицер, я понимаю, кто я, что я, какую работу я выполняю, а это что-то творческое – это моя такая жизнь после того, как садится солнце».

Она сама могла бы быть героиней романа. Военный журналист, активный блогер, занимается йогой, одна растит свою маленькую принцессу, а когда садится солнце, пишет книги. Первые – пять лет назад посвящала своему отцу. Офицер, который 36 лет служил в Вооружённых Силах, а на страницах её детективов стал полковником Виноградовым. Первое время издавала книги небольшим тиражом – для своих, позже пришло ощущение, что может больше.

Анна Чиж-Литаш, журналист, писатель: «Когда я написала "Дары бога", я подняла много социальных проблем – инвалидность, алкоголизм в семье, взаимоотношений детей и их родителей. Мне писали столько мам: "Спасибо вам!" И я дала себе слово, что я больше никогда не буду кричать на своего ребёнка. И таких сообщений было сотни. Если ты можешь путём текста изменить мировоззрение другого человека, это точно хороший результат».

Когда она на работе – узнать в Анне хрупкую девушку, которая после эфиров спешит в детский сад, по вечерам ходит на йогу, а по ночам пишет романы, практически невозможно. Всегда строга и собрана в своих репортажах и выпусках новостей, она рассказывает о достижениях Вооружённых Сил и знакомит зрителей с людьми, которые обеспечивают национальную безопасность страны. А потом с улыбкой делится уже своими личными новостями с подписчиками и с лёгкостью проводит нам презентацию одной из своих самых дорогих сердцу книг, с обложки которой будто смотрит другая Анна.

Анна Чиж-Литаш, журналист, писатель: «Я бы сказала, что это одна из самых тяжёлых работ. Здесь рассказывается судьба женщины, которая столкнулась с домашним насилием: физическим и моральным. Она проживает в психиатрической больнице, проживает последние 12 лет своей жизни. Это такой откровенный, очень горький дневник женщины. Я знаю очень много историй, и обижают много женщин разными способами. И не обязательно поднимать руку, чтобы обидеть». – А почему на обложке вы? Анна Чиж-Литаш, журналист, писатель: «Здесь есть и моя история, поэтому я думаю, что у меня получится изобразить тот образ, который хотелось».

Сейчас она готовится к большой презентации своей новой книги о сложностях жизни подростков в «шестнадцать». В этом году впервые выступила на Международной книжной выставке.

Анна Чиж-Литаш, журналист, писатель: «Я бы сказала, что я вначале пути, недалеко отбежала от старта. У нас много талантливых писателей, очень хочется, чтобы о них больше говорили, показывали. Чтобы любили своё, чтобы не бежали на новые обложки Эльчина Сафарли, модных авторов, хороших авторов, но, в первую очередь, шли к нашим стендам, чтобы наши стенды стояли посреди зала, чтобы там была белорусская литература».

Писателя Сергея Климковича вполне можно было придумать для этого сюжета, ведь первая книга каждого из нас скорее всего была сказкой. А чтобы они продолжали появляться сегодня, литературному миру так нужны детские писатели.

Он писал с 13 лет – пьесы, забавные истории и сказки. Закончил литературный институт в Москве, служил в армии, работал журналистом, но мир литературы не отпускал. Выпустил около 50 книг, 18 из них – детские. И в этой сфере решил задержаться. Герои его историй – обычные дети, которые попадают в детективные, фантастические и, конечно, сказочные истории. И он уверен, что даже прочитав всего Гарри Поттера, в детских сердцах найдёт своё место и этот придуманный мир.

Сергей Климкович, писатель: «Потому что такие времена сейчас тяжёлые, наверное, хочется впасть в детство. Верить во всё хорошее, мне кажется, важно никогда не терять оптимизма, всегда летать, не только во сне. Но и в жизни летать. Мои книги написаны так, как я бы хотел прочитать эти книги в детстве. Вот я пишу, наверное, для себя ребёнка, для того маленького человека, каким я был раньше, а это всегда подкупает и откликается в современных детях. Эти книги не остаются без внимания в библиотеках, на них очередь».

В дни книжной выставки в Минске ему пришлось уехать к самым важным людям – своим юным читателем. И вот в первой школе Несвижа уже непривычно тихо. В гости пришёл настоящий сказочник. Он и фокусы покажет, и на все вопросы ответит, и написать сочинение на десятку вдохновит.

Сергей Климкович, писатель: «Я прихожу в образе сказочника потому, что детский писатель не имеет права быть скучным. В процессе общения они становятся очень любопытными, очень пытливыми, задают очень много вопросов и по книгам, и по моей писательской работе. Я считаю, что детская литература, в первую очередь, направлена на то, чтобы воспитывать настоящего доброго, хорошего, справедливого человека. Я успешный детский писатель в Беларуси, меня многие знают, многие дети спрашивают эти книги. Ищут эти книжки, они очень быстро окупаются. А в дальнейшем, как повернётся судьба этих книг, я не знаю, но я надеюсь, судьба их будет хорошая».

И только представьте, что за каждой из сотен тысяч книг, представленных на Международной книжной выставке в Минске, стоят удивительные истории их авторов. Людей, которые умеют превращать свои мысли в книги, которые переносят в другие жизни, миры и даже планеты. Благодаря писателям мы можем прожить несколько жизней за один день, что-то переосмыслить, над чем-то поплакать, но дочитав одну книгу, обязательно подумать, какую взять следующей. И то, что этот вопрос актуален для многих белорусов, показали четыре дня книжного аншлага в одном из самых больших выставочных центров страны.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси: «Открытие выставки показало, что интерес к ней есть и что люди заждались. На самом деле, это первая выставка в этом году. Мы открываем сезон. Надеемся, что он будет удачным не только для нашей выставки, но и всех остальных».

XXVIII выставка-ярмарка представила книги из 20 стран. Меняются времена, вырастают новые поколения, но вот уже 28 лет сюда нельзя заглянуть на десять минут. Для каждого посетителя прогулка по комнатам этого книжного дома – событие не одного дня. Здесь, конечно, есть что почитать, но главное – всегда найдётся, о чём поговорить, ведь в эпиграфе события сказано – «Книга объединяет людей и страны».

Четыре дня с самого утра и до заката выставочный центр был настоящей сокровищницей, вход в которую открыт для всех. И можно пользоваться самыми современными гаджетами, но ни один из них не заменит шелест страниц и аромат только что напечатанной книги. В которой для каждого из нас заботливые авторы уже подготовили новые истории и создали удивительные миры. И как важно, что для таких путешествий в сложное для всей планеты время не существует ограничений и локдауна. Достаточно открыть книгу и начать читать.

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