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Чем живут и вдохновляются современные белорусские авторы? Истории из народа
Источник материала: ОНТ
В белорусской столице прошла XXVIII-я международная книжная выставка. В Год народного единства и девиз соответствующий – «Книга объединяет людей и страны». Необычным стало и оформление экспозиций – получился большой книжный дом – с литературной гостиной, писательской кухней и даже детской комнатой. Никто не остался обделён «квадратными метрами».
Мы всю неделю рассказывали о самой выставке, а сегодня хотим рассказать о том, чем живут и чем вдохновляются современные белорусские авторы, их истории могли бы лечь в основу новых романов.
Она сама могла бы быть героиней романа. Военный журналист, активный блогер, занимается йогой, одна растит свою маленькую принцессу, а когда садится солнце, пишет книги. Первые – пять лет назад посвящала своему отцу. Офицер, который 36 лет служил в Вооружённых Силах, а на страницах её детективов стал полковником Виноградовым. Первое время издавала книги небольшим тиражом – для своих, позже пришло ощущение, что может больше.
Когда она на работе – узнать в Анне хрупкую девушку, которая после эфиров спешит в детский сад, по вечерам ходит на йогу, а по ночам пишет романы, практически невозможно. Всегда строга и собрана в своих репортажах и выпусках новостей, она рассказывает о достижениях Вооружённых Сил и знакомит зрителей с людьми, которые обеспечивают национальную безопасность страны. А потом с улыбкой делится уже своими личными новостями с подписчиками и с лёгкостью проводит нам презентацию одной из своих самых дорогих сердцу книг, с обложки которой будто смотрит другая Анна.
Сейчас она готовится к большой презентации своей новой книги о сложностях жизни подростков в «шестнадцать». В этом году впервые выступила на Международной книжной выставке.
Писателя Сергея Климковича вполне можно было придумать для этого сюжета, ведь первая книга каждого из нас скорее всего была сказкой. А чтобы они продолжали появляться сегодня, литературному миру так нужны детские писатели.
Он писал с 13 лет – пьесы, забавные истории и сказки. Закончил литературный институт в Москве, служил в армии, работал журналистом, но мир литературы не отпускал. Выпустил около 50 книг, 18 из них – детские. И в этой сфере решил задержаться. Герои его историй – обычные дети, которые попадают в детективные, фантастические и, конечно, сказочные истории. И он уверен, что даже прочитав всего Гарри Поттера, в детских сердцах найдёт своё место и этот придуманный мир.
В дни книжной выставки в Минске ему пришлось уехать к самым важным людям – своим юным читателем. И вот в первой школе Несвижа уже непривычно тихо. В гости пришёл настоящий сказочник. Он и фокусы покажет, и на все вопросы ответит, и написать сочинение на десятку вдохновит.
И только представьте, что за каждой из сотен тысяч книг, представленных на Международной книжной выставке в Минске, стоят удивительные истории их авторов. Людей, которые умеют превращать свои мысли в книги, которые переносят в другие жизни, миры и даже планеты. Благодаря писателям мы можем прожить несколько жизней за один день, что-то переосмыслить, над чем-то поплакать, но дочитав одну книгу, обязательно подумать, какую взять следующей. И то, что этот вопрос актуален для многих белорусов, показали четыре дня книжного аншлага в одном из самых больших выставочных центров страны.
XXVIII выставка-ярмарка представила книги из 20 стран. Меняются времена, вырастают новые поколения, но вот уже 28 лет сюда нельзя заглянуть на десять минут. Для каждого посетителя прогулка по комнатам этого книжного дома – событие не одного дня. Здесь, конечно, есть что почитать, но главное – всегда найдётся, о чём поговорить, ведь в эпиграфе события сказано – «Книга объединяет людей и страны».
Четыре дня с самого утра и до заката выставочный центр был настоящей сокровищницей, вход в которую открыт для всех. И можно пользоваться самыми современными гаджетами, но ни один из них не заменит шелест страниц и аромат только что напечатанной книги. В которой для каждого из нас заботливые авторы уже подготовили новые истории и создали удивительные миры. И как важно, что для таких путешествий в сложное для всей планеты время не существует ограничений и локдауна. Достаточно открыть книгу и начать читать.
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В белорусской столице прошла XXVIII-я международная книжная выставка. В Год народного единства и девиз соответствующий – «Книга объединяет людей и...
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