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Стали известны даты премьер обновлённой «Павлинки»
Источник материала: ОНТ
Министр культуры Анатолий Маркевич в
Продажа билетов на новую постановку «Павлинки» начнётся с 23 февраля. А премьера спектакля состоится 3, 5, 6 и 7 марта 2021 года.
«Я уверен, это будет отличным подарком нашим дорогим женщинам», – сказал Анатолий Маркевич.
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Министр культуры Анатолий Маркевич в интервью программе «Контуры» назвал даты премьер новой постановки легендарной «Павлинки» в Национальном академическом...
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