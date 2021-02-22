Стали известны даты премьер обновлённой «Павлинки»

Источник материала: ОНТ

Министр культуры Анатолий Маркевич в интервью программе «Контуры» назвал даты премьер новой постановки легендарной «Павлинки» в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Продажа билетов на новую постановку «Павлинки» начнётся с 23 февраля. А премьера спектакля состоится 3, 5, 6 и 7 марта 2021 года.

«Я уверен, это будет отличным подарком нашим дорогим женщинам», – сказал Анатолий Маркевич.

Полную версию интервью смотрите здесь .

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