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Стали известны даты премьер обновлённой «Павлинки»

22.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны даты премьер обновлённой «Павлинки»

Министр культуры Анатолий Маркевич в интервью программе «Контуры» назвал даты премьер новой постановки легендарной «Павлинки» в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Продажа билетов на новую постановку «Павлинки» начнётся с 23 февраля. А премьера спектакля состоится 3, 5, 6 и 7 марта 2021 года.

«Я уверен, это будет отличным подарком нашим дорогим женщинам», – сказал Анатолий Маркевич. 

Полную версию интервью смотрите здесь.  

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Министр культуры Анатолий Маркевич в интервью программе «Контуры» назвал даты премьер новой постановки легендарной «Павлинки» в Национальном академическом...
 
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