Суд вынес решение по делу сотрудниц телеканала «Белсат»: два года в колонии общего режима

Источник материала: ОНТ

На этой неделе суд Фрунзенского района столицы вынес решение по делу сотрудниц телеканала «Белсат» – обе проведут по два года в колонии общего режима.





Суд признал их виновными в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. По материалам дела, это привело к остановке движения общественного транспорта. Девушек задержали во время прямой трансляции из дома в центре несанкционированной уличной акции.

И что важно для понимания: телеканал «Белсат» вещает из Польши, финансируется польским правительством и не имеет аккредитации в Беларуси.

И к объективности подачи информации или свободе слова контент «Белсата» также не имеет никакого отношения – это откровенная польская пропаганда. У Варшавы, и она этого не скрывает, есть свои интересы в Беларуси.

Любопытные факты всплывают и из биографии осужденных сотрудниц польского телеканала, которых мгновенно, с подачи отдельных медиаресурсов, в том числе и польских, возвели в ранг «невинных жертв режима».

А ведь не такие уж и невинные. Я бы даже сказал, «повидавшие и даже понюхавшие порох». «Белорусский Донбасс» – один из авторов – Екатерина Андреева, та самая сотрудница «Белсата». Книга о белорусах-наемниках, участвовавших в войне на Востоке Украины. В том числе и в рядах националистического батальона «Азов», который даже американские конгрессмены в 2019-м требовали признать террористической организацией. А с подачи авторов – это герои, которые рассказывают, как избивали даже тех, кто сдавался, без разбора – военный это или мирный житель Донбасса. Мол, в этой ситуации никого нельзя щадить.

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