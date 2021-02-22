Мюнхенская конференция 2021: темы, тренды и спикеры

Источник материала: ОНТ

Перенесёмся в «Баварский двор». Так называется знаменитый отель в столице немецкой земли – Баварии. Там ежегодно, начиная с 1963-го, проходит знаменитая Мюнхенская конференция – самая авторитетная площадка в мире, на которой ведущие политики и эксперты обсуждают вопросы глобальной безопасности.

Беларусь с 2006 года стала активным участником этого элитарного клуба, в 2018-м, кажется совсем недавно, Минск принимал заседание Основной группы конференции, встав в один ряд с ведущими столицами мира. Минску доверили такое право, оценивая его роль переговорной площадки на фоне украинских событий и общий вклад в региональную безопасность. Тогда говорили о совместном противостоянии угрозам, об инициативе Президента Беларуси по пересмотру системы коллективной безопасности «Хельсинки-2». Сегодня, спустя всего два года, – об открытом противостоянии Запада (в лице США и ЕС) и Востока (в лице Китая и России). Вообще, нынешний форум эксперты назвали «экстренным выпуском». Из-за виртуального и сокращенного формата – вместо трёх дней всего три часа. В чём особенность Мюнхенской конференции 2021 года, каковы основные тренды и кто основные спикеры?

Вместо трёх насыщенных встречами дней – чуть больше трёх часов и по видеосвязи. В этом формате, собственно, и кроется ответ на главный вопрос – в чём особенность и каковы главные тренды? Пандемия, которая диктует вот такие правила даже для встречи мировых лидеров, остаётся главной мировой темой и пока главной угрозой для мирового сообщества.

110 миллионов заражений, 2,5 миллиона смертей – статистика последних дней. Парализованные запретами и ограничениями люди, бизнесы, коммуникации и никакой ясности, когда всё это закончится, лишь определённые надежды на вакцину. Первый гость конференции, глава ООН Антониу Гуттериш, процесс вакцинации в мире описывает как хаотичный. 75% всех мировых вакцин сегодня распределены между 10-ю странами, 100 государств не получили ещё ни одной дозы. При этом полностью вакцинировано в мире всего 35 миллионов человек. Нужно делиться – призывает глава ООН, иначе ситуацию не изменить.

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН: «Риск заключается в том, что, если мы привьем только развитые страны и позволим вирусу распространиться в развивающихся странах, вирус мутирует. Мутация будет более опасной и способной противостоять вакцинам. И пандемия может вернуться. Конечно, сейчас мы видим некоторые хорошие сигналы, мы видим, как несколько стран объявляют, что они поделятся своими избыточными вакцинами. Мы видим, что США поддерживают глобальную программу обмена вакцинами COVAX».

Джо Байден без сомнения стал главной звездой этой виртуальной встречи. Он вообще частый гость «Мюнхена», был здесь в качестве вице-президента, профессора, и вот он на главной площадке по безопасности как глава Белого Дома.

Европейские лидеры, наперебой поздравляя Байдена ещё до оглашения официальных результатов, уже тогда всем видом показывали, что разваленные Дональдом Трампом и его девизом «Америка прежде всего» отношения ЕС и США они готовы восстанавливать с новой администрацией. И их ожидания стали оправдываться с первыми указами 46-го президента Америки – возвращение в Парижское соглашение по климату, готовность вернуться к ядерной сделке с Ираном, продление ракетного договора с Россией, продолжение финансирования Всемирной организации здравоохранения. И всё же от Байдена ждали дальнейших стратегических заявлений. И они прозвучали.

Джо Байден, президент США: «Америка возвращается. Я говорю это сегодня как президент США. От своей администрации и от себя я даю ясный посыл всему миру – Америка возвращается. Трансатлантический альянс возвращается. Мы не смотрим назад. Мы смотрим вперёд и смотрим вместе».

Что это означает для союзников США в ЕС и в НАТО, все услышали: объединиться, устранить противоречия и сплотиться против глобальных угроз. А вот среди них президент США называет Китай и Россию. Америка возвращается – что это означает для другой части мира? В Госдепартаменте настроены оптимистично.

Андреа Калан, официальный представитель Госдепартамента США (Бельгия): «Как президент Байден сказал, США готовы работать со всеми странами Европейского союза и со всеми столицами европейского континента. Он отметил: существует конкуренция с Китаем, но это конкуренция будет долго существовать. И для США, Европы и партнеров очень важно, чтобы был мир в этом регионе. Мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы Иран вернулся к договору, так что это влияет на разные стороны. Вместе мы можем эффективно работать, чтобы позитивные результаты были не только для США, но и для всего мира».

И Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, в свою очередь, продемонстрировали стремление крупнейших стран ЕС забыть обиды, нанесённые предыдущей администрацией. Одно из главных разногласий касалось взгляда на общую оборону. Дональд Трамп на одном их натовских саммитов словно детей отчитывал европейцев, которые не платят положенные взносы в 2% ВВП в общий оборонный бюджет. После событий в Сирии, где Турция – один из членов североатлантического альянса – стала действовать без оглядки на союзников, Макрон вообще заявил о смерти мозга НАТО и стал активно продвигать идею общих вооружённых сил в ЕС, а немецкий канцлер намекать, что в условиях пандемии есть и более важные статьи расходов. Теперь, по крайне мере, на словах всё по-другому.

Эмманюэль Макрон, президент Франции: «Я действительно верю в НАТО, я действительно считаю, что НАТО нуждается в новом политическом импульсе и уточнении своих стратегических концепций. И я действительно считаю, что лучшее возможное участие Европы в НАТО – это больше отвечать за свою собственную безопасность и больше отвечать за такую автономию. Уверен, это совместимо. Более того, я думаю, что это сделает НАТО еще сильнее, чем раньше».

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «Когда вы смотрите на распределение бремени внутри НАТО, большая часть инвестиций была сделана США, поэтому мы должны увеличить наши оборонные платежи. В ближайшие месяцы мы достигнем 2% нашего ВВП в расходах на оборону, и я думаю, что это очень важно, потому что это способ восстановить баланс трансатлантических отношений».

Формат нынешней конференции не предполагал выступлений других участников, кроме представителей ЕС, США и крупнейших международных организаций, поэтому ни Китай, ни Россия не смогли ответить на претензии коллег. По отдельности это растущая военная и экономическая мощь Москвы и Пекина, их способность влиять на цифровые и энергетические процессы, глобально – оформление на мировой карте другого полюса – Евроазиатского союза.

Westlessness – так звучал девиз предыдущей Мюнхенской конференции – это такое придуманное слово, которое можно перевести как «беззападность». Трактовали этот термин организаторы как утрату объединённым Западом своих позиций и внутри своего союза, и в мире как всё большую неспособность влиять на глобальные процессы. Слоган нынешней конференции звучит более обнадеживающе – «Beyond Westlessness» («За пределы, за границы беззападности»). То есть это уже взгляд вперёд. Политики это могут назвать новым периодом, новым этапом, военные – перегруппировкой сил, политологи – реваншем. Теперь, видимо, в союзе с США. Такая коалиция, конечно, будет способна действительно эффективно влиять на мировые события, и ей наверняка будет не очень комфортно присутствие на пути других сильных и самостоятельных игроков.

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