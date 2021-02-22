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Министр культуры рассказал о возрождении Купаловского театра и назвал дату премьеры новой «Павлинки»
Источник материала: ОНТ
Кто не знает «Купаловский»? Так вышло, он всегда был первым среди равных. И не без поддержки государства: для купаловцев созданы одни из лучших условий. Многофункциональная сцена, камерный зал, техническое оснащение, да и гримёрки – на зависть коллегам не только в Беларуси, а четверть века назад ничего этого не было. Сами артисты говорят откровенно: репертуар всегда выбирали свободно, как и режиссёров – работай на радость себе и публике.
Сегодня «Купаловский» готовит премьеру знаменитой «Павлинки». Фрагмент пьесы представили на суд Президента. Александр Лукашенко – зритель искушённый и его рецензия наверняка станет хорошей рекламой.
На просмотре обновлённого спектакля присутствовал министр культуры, который после трёх месяцев в должности смело может записывать себе в заслуги возрождение театральной легенды.
Анатолий Маркевич был назначен на должность министра культуры Республики Беларусь в ноябре 2020 года. По словам Александра Лукашенко, на пост руководителя культурной сферы страны намерено искали человека «извне».
В стенах Национального академического театра имени Янки Купалы отзывы о работе Анатолия Маркевича на новом посту – исключительно положительные. Да и сам министр признаётся, что, независимо от места работы и должности, всегда был в курсе происходящего в сфере культуры.
Анатолий Мечиславович – большой поклонник театрального искусства, вспоминает, что волновался перед первой встречей с легендарными купаловцами, на которых до этого смотрел как рядовой зритель – из зрительного зала.
В первый же месяц работы на посту министра культуры Анатолию Маркевичу пришлось искать выход из кадрового кризиса, к которому привёл уход 89 сотрудников Купаловского театра. Министр отметил, что кадровая политика в организации требует особого внимания руководителя.
Анатолий Маркевич не скрывает радости: после полугодового творческого простоя Национальный академический театр имени Янки Купалы наконец откроет свои двери перед зрителями. С 23 февраля будет организована продажа билетов на новый спектакль «Павлинка», а премьера состоится 3, 5, 6 и 7 марта 2021 года.
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Министр культуры рассказал о возрождении Купаловского театра и назвал дату премьеры новой «Павлинки»
Кто не знает «Купаловский»? Так вышло, он всегда был первым среди равных. И не без поддержки государства: для купаловцев созданы одни из лучших...
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