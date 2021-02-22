Министр культуры рассказал о возрождении Купаловского театра и назвал дату премьеры новой «Павлинки»

Источник материала: ОНТ

Кто не знает «Купаловский»? Так вышло, он всегда был первым среди равных. И не без поддержки государства: для купаловцев созданы одни из лучших условий. Многофункциональная сцена, камерный зал, техническое оснащение, да и гримёрки – на зависть коллегам не только в Беларуси, а четверть века назад ничего этого не было. Сами артисты говорят откровенно: репертуар всегда выбирали свободно, как и режиссёров – работай на радость себе и публике.





Сегодня «Купаловский» готовит премьеру знаменитой «Павлинки». Фрагмент пьесы представили на суд Президента. Александр Лукашенко – зритель искушённый и его рецензия наверняка станет хорошей рекламой.

На просмотре обновлённого спектакля присутствовал министр культуры, который после трёх месяцев в должности смело может записывать себе в заслуги возрождение театральной легенды.

«В конце ноября прошлого года, во время встречи с нашей труппой, с актёрами, которые являются основой этого театра, мы пришли к пониманию того, что нам нужно идти вперёд, доказывая, что театр имени Янки Купалы живёт. Живёт полноценной жизнью. И буквально в течение месяца комиссии по приёмке спектаклей труппа продемонстрировала невероятное мастерство. Спектакль "Павлинка" продолжительностью 1 час 45 минут был поставлен», – рассказал Анатолий Маркевич в интервью программе «Контуры».

Анатолий Маркевич был назначен на должность министра культуры Республики Беларусь в ноябре 2020 года. По словам Александра Лукашенко, на пост руководителя культурной сферы страны намерено искали человека «извне».

«Я осознанно подбирал вам менеджера, настоящего руководителя, который был бы со стороны. Чтобы для него все были равны, все были равноудалены», – подчеркнул Президент на встрече с артистами Купаловского театра.

В стенах Национального академического театра имени Янки Купалы отзывы о работе Анатолия Маркевича на новом посту – исключительно положительные. Да и сам министр признаётся, что, независимо от места работы и должности, всегда был в курсе происходящего в сфере культуры.

«Безусловно, сегодня, погружаясь в детали, я понимаю, что моё представление о данной сфере было несколько "рамочным". Но я не ощущаю себя инородным телом в живом теле культуры и искусства, потому что, на мой взгляд, мы решаем конкретные задачи и проблемы, которые существуют. Мой опыт предыдущих лет позволяет иначе взглянуть на происходящее, чем это видится из министерского кабинета», – отметил министр.

Анатолий Мечиславович – большой поклонник театрального искусства, вспоминает, что волновался перед первой встречей с легендарными купаловцами, на которых до этого смотрел как рядовой зритель – из зрительного зала.

«Скажу честно, когда я пришёл в первый раз в театр, у меня был некоторый мандраж, потому что я этих людей видел на сцене, а сейчас они рядом со мной. Мы понимали, что нужно проводить кастинг, пришло невероятное количество желающих, молодых людей, которые показали высочайшее мастерство, и в результате проделанной работы труппа сплотилась. Благодаря новым кадрам театр обновился. Он всегда был узнаваемым, и эту высокую планку Национального академического театра имени Янки Купалы мы не опустим», – говорит Анатолий Маркевич.

В первый же месяц работы на посту министра культуры Анатолию Маркевичу пришлось искать выход из кадрового кризиса, к которому привёл уход 89 сотрудников Купаловского театра. Министр отметил, что кадровая политика в организации требует особого внимания руководителя.

«В любой организации: от самой маленькой до самой большой – успех зависит от руководителя, который сегодня является стратегом и тактиком. Если он не верит в то, что делает, или верит слабо, то и коллектив ему не поверит, не пойдёт за ним. Если есть успех, то он должен делиться на всех, потому что каждый принимал участие на пути к этому успеху. А если результат плохой, то руководителю нужно брать на себя ответственность, потому что он не смог убедить коллектив, допустил просчёты. <…> В истории с руководством Купаловского театра, на мой взгляд, мы где-то недосмотрели, в чём-то самоуспокоились. Наше общее благополучие несколько расслабило, ведь мы живём в спокойном государстве, у нас априори ничего подобного не должно было быть, но, к сожалению, произошло», – отметил министр культуры.

Анатолий Маркевич не скрывает радости: после полугодового творческого простоя Национальный академический театр имени Янки Купалы наконец откроет свои двери перед зрителями. С 23 февраля будет организована продажа билетов на новый спектакль «Павлинка», а премьера состоится 3, 5, 6 и 7 марта 2021 года.

«Я уверен, это будет отличным подарком нашим дорогим женщинам», – сказал Анатолий Маркевич.

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