Европейские «стандарты свободы»: где дают штрафы за просмотр «неправильного» ТВ. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Слово – оружие страшнее огнестрельного. Не удивительно, что многие страны в последнее время так озаботились вопросом информационной безопасности, а фактически зачисткой медиапространства. И все эти разговоры про «свободу слова» «недопустимость цензуры» – это для нас. Когда речь о своих интересах – наши западные соседи, не дрогнув, вырубают неугодные телеканалы и закрывают информационные агентства.



Информация – сегодня это не только путь к знаниям, но и оружие массового поражения и продвижения. Теперь соперника совсем не обязательно покорять, лучше и эффективнее внушить нужные идеалы и ценности, а заодно и комплекс неполноценности.

И он станет послушными и управляемыми. Причем марионетками можно сделать целые народы. Да, это процесс долгий и дорогой, но игра, как показывает практика, стоит свеч – а потому никто денег не жалеет.

В этом выпуске «Антифейка» рассмотрим медиазарубу Британии и Китая, где штрафуют за просмотр «неправильных» телеканалов и как положили конец костюмированной вечеринке.

Похоже, февраль можно назвать месяцем закрытий. И самая заметная дуэль состоялась между Великобританией и Китаем. Британский регулятор Ofcom лишил лицензии китайский телеканал CGTN.

Поводом, по оценке экспертов, стало то, как в новостях освещались беспорядки в Гонконге. Понятно, что у Китая на эти события свой взгляд. А потому в Лондоне на это сначала косо смотрели, а потом дернули за рубильник, не особенно мудрствуя над объяснением.

«CGTNC было отказано в выдаче лицензии, так как данная компания полностью контролируется Коммунистической партией Китая».

А что же Пекин – не было никаких «китайский предупреждений» (ни первого, ни последнего), реакция молниеносная: телеканал BBC World News больше не вещает в Китае. Нужна формулировка, пожалуйста:

«Новости, которые демонстрировались на канале, не были правдивыми и честными, как того требуют соответствующие нормативные акты, а также наносили ущерб национальным интересам КНР и подрывали национальное единство Китая».

И здесь абсолютно очевидно речь идет не про свободу слова, не про объективность и не про честность. Речь про национальные интересы, возможность доносить до других собственную позицию за пределами своих границ и способность защищаться внутри страны.

Впрочем, еще дальше пошли власти Латвии. В стране не только перекрыли эфир для российских телеканалов, но и намерены тотально зачистить информационное пространство.

Сейм принял поправки к «Закону о защищенных услугах», по которому зрителей могут штрафовать просто за нелегальный просмотр спутниковых телеканалов – здесь вполне прозрачно и без каких-либо отвлекающих фильтров подразумеваются российские.

По такому же пути идёт и Литва. Летом 2020-го Вильнюс вырубил российский телеканал RT. Та же участь, судя по всему, ждёт в ближайшее время «РТР-Планета». В феврале литовские власти инициировали процедуру временной приостановки его трансляции.

Кроме того, в Эстонии российское агентство Sputnik в прошлом году было вынуждено прекратить работу из-за угрозы уголовного преследования и реальных тюремных сроков в отношении сотрудников редакции.

Прибалтийские подходы решили внедрить в Украине. Зеленский закрыл сразу три телеканала, политика которых не совпадает с генеральной. При этом с Запада слышались лишь одобрения и никаких упреков в посягательстве на свободу слова и мнений. Но даже этого местным националистам показалось мало, и они требуют расправы над другими неугодными и, как им кажется, предательскими СМИ.

Пример европейского стандарта свободы. Нижняя палата парламента Франции проголосовала за жёсткий Закон об «Укреплении республиканских принципов». И вот его некоторые статьи:

«Статья 4: до 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа за угрозы, насилие или любой другой акт устрашения по отношению к любому госслужащему (включая учителей)».

«Статья 18: до 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа за угрозу жизни другого лица путем распространения информации, позволяющей его идентифицировать и узнать место проживания».

Под эту статью, если бы она действовала в Беларуси, попали бы админы телеграм-каналов, которые размещали личные данные сотрудников милиции, депутатов, врачей, преподавателей, журналистов.

То есть у них все это ради защиты национальных интересов и стабильности. Поддерживаем. А у нас – нападки на свободу слова. Будем наказывать! Серьезно?

И все же какие выводы следует сделать нам? Первый и основной – надо уметь защищаться, держать удар. Сквозняк в информпространстве чреват бардаком и воспалениями.

Быть средством массовой информации – значит размещать объективную информацию, соблюдать законы и отвечать за каждое слово в сюжете или публикации. Именно для этого для работы зарубежных СМИ введен институт аккредитации.

Но случается, что вывеска – об одном. А на деле – другие истории и род занятий. На этой неделе сотрудники МВД навестили с обысками Белорусскую ассоциацию журналистов и несколько незарегистрированных организаций, которые якобы занимались правозащитной деятельностью. Но в офисах найдена совсем другая атрибутика – изъяты валюта, документы на получение иностранных грантов, квитанции на оплату штрафов.

Ольга Чемоданова, руководитель пресс-службы МВД Беларуси: «Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности».

И вряд ли весь этот набор использовался для маскарада или костюмированной вечеринки. Скорее, по самому что ни есть прямому назначению. По оперативной информации, организации занимались финансовой и информационной поддержкой протестов и беспорядков, которые по весне должны взойти, а летом по плану заколоситься. Собственно, это подтверждает и одна из лидеров зарубежного штаба «сопротивления» Ольга Карач. Вот фрагмент закрытой zoom-конференции, который на неделе обнародовал Игорь Тур в рубрике «Будет дополнено».

Ольга Карач: «Если мы говорим про вас, только как про дворовых активистов, то тут, возможно, есть смысл как-то хитро подойти и вас делить на какие-то группы и какие-то… Например, можно ли вас “подверстать” там под журналистов?»

Что и требовалось доказать: журналист – это не только профессия, это еще и удобная маскировка: если возникнут проблемы, то можно поднять шум и вызвать волну стенаний, сочувствия и обвинений – власть в очередной раз нападает на свободу слова.

Но за всеми этими обвинениями полезно поискать ответ на вопрос: кто и зачем подымает волну, какие цели преследуются? То есть кому выгодны беспорядки и столкновения?

И вот ответ, который прозвучал опять же из другого лагеря «альтернативщиков». За действиями всей честной группы «Тихановская – Вячорка – Латушко – Путило» четко просматриваются интересы другого государства.

Вот стоит немного поскрести, и за тонким слоем «невероятности» явственно проступают истинные цели и мотивы – весьма неприглядные. Впрочем, в последнее время и скрести не нужно, все и так становится видно. Ведь фейковая забота о стране и народе недолговечна.

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