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«Аисты» расправят крылья? Как развивается в Беларуси мотовелозавод

22.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Аисты» расправят крылья? Как развивается в Беларуси мотовелозавод

Легендарный «Аист». Компактный, складной. В советские годы модель разлеталась по всему Союзу. Это был бренд Минского мотовелозавода. Бренд остался, но высоту и скорость, образно говоря, потерял. И сейчас предприятие реально надо спасать.


Как? Обсуждали в начале недели на совещании у Президента. У правительства есть варианты, но окончательное решение пока не принято. Прежде Александр Лукашенко захотел лично посмотреть производство. Оно сейчас компактное – всего 4 гектара из 27. Большую часть площадей сдают в аренду. Опять же, что с ними делать? Этот вопрос также требует решения. И оптимальным Президент видит размещение на свободных площадях сопутствующих производств.

На архивных кадрах 1954-го послевоенный Минск обретает свой промышленный облик. Герои труда, снятые в лучших традициях советской кинохроники, и много, очень много техники на столичных улицах. Невоенной – что важно! 

И они тоже знак возрождения мирного Минска. Уже мало кто вспомнит, но Минский велозавод основали сразу после войны, в 45-м. А сегодня, чтобы найти свидетеля эпохи – несданного на металлом, придётся выехать за МКАД. Навигатор выведет в гаражный кооператив, где за не самой приметной дверью скрывается настоящий раритет. Красавец «Аист» (хоть тогда он ещё так не назывался) 56-го года. Такой есть только у него!

Андрей Комоско, коллекционер: «Три из четырёх сезонов в году я проводил с бабушкой в деревне. Сверстников – никого. И поэтому моим лучшим другом стал велосипед. Ровар. Знаете, с чего началось? Началась моя любовь с шильдиков – эмблемки. Сначала попалась одна, когда мне было 5-6 лет, на старой свалке со старого велосипеда отколупал, потом собралась коллекция». 

Так из маленьких табличек спустя много лет родилось большое увлечение. Его цель –  среди ржавчины и груды металлолома отыскать бриллиант. И огранить его в духе времени. К слову, этот велосипед собран из четырёх. Цвет, нетипичный для советских колористов, рисунок протектора середины 50-х, тормоз поршневого типа (что редкость), и посмотрите, какой золотник! Вот и в самом деле – мал, да дорог. 

Таких кулибиных по всей стране человек десять. Он шутит: всё держится на гаражном энтузиазме. Ведь из шести марок, когда-либо выпускавшихся на территории нашей страны, осталась всего одна. Да и некогда гремевшие советские бренды оказались едва ли не на свалке истории. 

Андрей Комоско, коллекционер: «Из 14 советских велозаводов, которые именно взрослые велосипеды производили, сегодня живы только два. Наш минский – пока ещё кое-как жив – и соседняя Брянская область, посёлок Жуковский. Львовского давно нет, Харьковский давно уничтожен, Рижский, Московский, Горьковский, многие другие заводы – они мертвы». 

Так а что же наш пациент? Он, скорее, жив или как? Эти виды быстро отрезвят от ностальгии. И не только они. 

Но подождите: рано делать выводы. Конечно, спрос сейчас не тот, что в Советском Союзе. Впрочем, и «Аист», рождённый в СССР, претерпел изменения. Ему приходится конкурировать с перелётными птицами из юго-восточной Азии. Там комплектующие для велосипедов штампуют сотнями тысяч и даже миллионами. 

Николай Ладутько, генеральный директор Мотовелозавода«Колебание цены между китайскими комплектующими и белорусским производством, к сожалению, не 30% – мы бы победили. Это в три-четыре раза, и победить можно только на объёме. Велосипедный бизнес – это бизнес объёмный. Он так выстроен, и выстроили его не мы, а юго-восточная Азия. Мы и выстраивавали такой советский бизнес. От объёма».

Треть годовых продаж в стране – это «Аисты», половина новых мотоциклов – «Минск». Хотя больше покупают, конечно, б/у. Вроде бы, немало, но сам собой напрашивается вопрос: а оно нам точно надо? Можно ведь всё закрыть и просто дать возможность купить каждому белорусу по китайскому велосипеду. И такой вариант действительно предлагали – кредиторы. А это шесть банков. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Идеи разорвать предприятие на куски и затем раздать их банкам расценивают как антигосударственные. Это уничтожение предприятия». 

Эта история тянется не первый год. Мотовелозавод арендует вот этот цех у банкиров, так как предыдущее юридическое лицо – «Мотовело» – в стадии ликвидации. Вы наверняка слышали о криминальной истории с большими сроками. После этого спасать завод отправили бывшего мэра. На банкротство «Мотовело» подало ещё в 2016-м. Банки понимают: деньги не вернуть, но с аренды от мотовелозавода что-то да капает. Всё так бы и тянулось дальше, но генеральному удалось пробиться к Президенту. 

Правда, на мотовелозаводе работает всего 120 человек, а не 17 тысяч, как на тракторном. Иметь свой бренд – удовольствие не из дешёвых. Но завод работает с прибылью, он не убыточный! 

Николай Ладутько, генеральный директор Мотовелозавода: «Завести? Можно всё завести! А что будем делать мы? Любой завод, который вы думаете построить в Беларуси или сохранить, он по определению экспортоориентирован. Потому что внутреннего рынка для функционирования любого промышленного предприятия в Беларуси недостаточно». 

Словом, свои велосипеды и мотоциклы завод намерен везти больше и дальше. При этом не просто штамповать из китайских комплектующих, а производить их, пусть и частично, у себя. Нужны новые линии – но в каких интерьерах? Вот в чём вопрос. 

 Что выгоднее: модернизировать эти помещения или построить новые?

Николай Ладутько, генеральный директор Мотовелозавода«Всё зависит от объёмов производства. Мы наметили план действий, это очень ответственный план на ближайшие пять лет – по увеличению объёмов промышленного производства практически в 2,5 раза». 

Откуда такая уверенность – спросите вы. Мы тоже спросили. Здесь верят: «Аисту» расправит крылья мода на здоровый образ жизни. По прогнозам, мировой рынок в год может прирастать до 10%. В общем, даёшь ЗОЖ! Правда, за пять лет в Европе появилось несколько своих заводов. 

Похоже, на мантру. Но окончательно определиться с будущим завода, да и самой площадки в 27 гектаров предстоит в ближайшее время. Ревизоры здесь уже были, а теперь едет Президент. В любом случае, «Аисту» быть, другое дело – каким будет его полёт. Важно ведь что? Не пытаться изобрести велосипед. 


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Теги: Минск
 
 
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Легендарный «Аист». Компактный, складной. В советские годы модель разлеталась по всему Союзу. Это был бренд Минского мотовелозавода. Бренд остался, но высоту и...
 
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