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В страну пришло тепло — в понедельник будет до +8°C

22.02.2021 06:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

В страну пришло тепло — в понедельник будет до +8°C

По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в восточной части страны.

Местами сгустится туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного.

Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +3..+5°C;
  • Гомель +4..+6°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +3..+5°C;
  • Минск +4..+6°C.
 
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В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
 
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