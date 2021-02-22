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В страну пришло тепло — в понедельник будет до +8°C
Источник материала: Навiны
В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в восточной части страны.
Местами сгустится туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти слабый до умеренного.
Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:
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В понедельник погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
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