В Сочи должна пройти встреча Путина и Лукашенко

Сегодня в Сочи должна пройти встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко .





Гость уже находится на курорте — в минувшую пятницу его сюда доставил белорусский брот №1 .

Ранее стороны, непосредственно занимавшиеся подготовкой встречи, отмечали, что Путин и Лукашенко должны рассмотреть широкий круг двусторонних вопросов.

Некоторые СМИ сообщали, что в том числе будет обсуждать и вопрос очередной финансовой помощи Беларуси. Однако и в Москве и в Минске от этого открещиваются.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал появившуюся информацию о предоставления Россией Беларуси кредита в размере 3 млрд долларов , не соответствующей действительности.

Позже Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой заверил , что не едет чего-то просить.

Также ранее среди тем для обсуждения назывались выполнение обещаний, которые якобы давал Лукашенко Путину в августе прошлого года (впрочем, по утверждению министра иностранных дел Владимира Макея, российские партнеры никогда не давили на белорусов).

Предварительно достигнута договоренность, что Путин и Лукашенко начнут общение с обеда.

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