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«Надоело угождать незнакомцам». Женщина перестала сбривать усы и выщипывать брови - стала увереннее в себе

22.02.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Датчанка Эльдина Джаганжак разочаровалась в общепринятых стандартах красоты и больше не хочет им соответствовать. Эльдине не нравится, что женщины должны тратить больше времени, чем мужчины, на удаление волос на теле, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

«Мы должны тратить уйму времени на то, чтобы выглядеть так, как этого хочет общество. Если мужчина не бреется и не выщипывает брови, никто этого не замечает, а женщины всегда следят за гладкостью ног перед походом в спортзал. Мне надоело угождать незнакомцам», — высказалась 31-летняя жительница Копенгагена.

Эльдина перестала выщипывать брови и сбривать усы в марте прошлого года. Датчанка пожаловалась, что мужчины часто оскорбляют ее на улице из-за растительности на лице. Несмотря на это, Эльдина утверждает, что сросшиеся брови и волосы над губой сделали ее более уверенной в себе.

Джаганжак призвала женщин не гнаться за идеалами красоты, а выглядеть так, как им нравится: «Сначала мне было некомфортно слышать критические слова от незнакомцев, но потом мне стало все равно. Я никогда не увижу этих людей снова и не хочу тратить на них свою энергию и время».

 
 
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Датчанка Эльдина Джаганжак разочаровалась в общепринятых стандартах красоты и больше не желает им соответствовать.
 
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