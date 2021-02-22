«Платить стали больше, а процент возмещения стал меньше». Сравнили жировки больше чем из 100 квартир

Источник материала: Tut.by

У некоторые белорусов возникли вопросы по январским жировкам, почему выросли счета по сравнению с декабрем. В Минжилкомхозе пояснили это возросшими затратами на отопление из-за низких температур, однако про повышение тарифов на многие ЖКУ с 1 января не упомянули. FINANCE.TUT.BY посмотрел декабрьских и январских жировок больше чем в 100 квартирах разной площади из разных регионов (их гораздо больше, но после этой цифры перестали считать, за что отдельное спасибо читателям, которые нам их присылали). К примеру, заметили, что платежи за отопление в «пустующих» квартирах одинаковой площади в разных регионах могут отличаться больше чем в 2 раза. А читатель из Молодечно обратил внимание на нюанс в жировках: «Больше всего мне „нравится“, что платить стали больше, а процент возмещения населением по ЖКУ стал меньше».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Несколько важных моментов, как повышают тарифы на ЖКУ

У многих их тех, кто нам написал, возникли вопросы, почему в их квартирах разница в выставленных счетах за декабрь и январь превышает заявленные 4,2 доллара в эквиваленте или 11 рублей в пересчете (в пределах этой суммы с 1 января подняли тарифы).

«В январе выставили оплату за коммунальные услуги, выросла сумма ощутимо! Коммуналка была за декабрь 58 рублей, а за январь — 72 рубля. Однокомнатная квартира на улице Берута в Минске. Электроснабжение было всегда в районе 24 рублей, за январь вышло 41 рубль. У меня между прочим газовая плита Нехило!» — написала читательница из Минска.

Поэтому для начала расскажем, как поднимают тарифы на ЖКУ. На этот год запланировано плановое повышение в два этапа тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов в эквиваленте, на сегодня это около 13 рублей в пересчете (чиновники пока не отвязали повышение коммуналки от валюты). Так, с 1 января планово повысили тарифы в том числе на техобслуживание и капремонт, газо-, электро- и водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, техобслуживание лифта, домофонов, уборку подъездов. А с 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для отопления и подогрев воды.

Но здесь есть важный нюанс. Когда чиновники говорят про повышение на (или до) 5 долларов в эквиваленте, то речь идет про жировку в стандартной «двушке» площадью 48 квадратов, в которой проживают три человека. В воображаемой квартире установлена газовая плита, есть централизованное отопление и горячее водоснабжение. И это еще не все. Чтобы «вписать» в пятидолларовое повышение, эта условная семья не должна превысить нормы потребления различных ЖКУ.

Но каждая семья смотрит, на сколько выросла конкретно их жировка, а не усредненная, о которой говорят чиновники. Ниже расскажем, как изменились платежи за ЖКУ в квартирах разной площади в разных регионах страны.

Как изменились платежи из-за роста тарифов, если отбросить «лишние» Гкал из-за морозов в январе

Мы попросили читателей прислать нам свои январские и декабрьские жировки. Чтобы посмотреть, на сколько выросли платежи для квартир разной площади, мы взяли январские потребленные объемы и посчитали их по декабрьским тарифам.

С учетом того, что в январе не повышали тарифы на отопление и подогрев воды (для квартир, в которых кто-то прописан), эти расчеты исключают фактор «холодного января». То есть это покажет, сколько бы конкретная семья заплатила по жировке за январь, если с начала года не повышали бы тарифы.

К примеру, в квартире в 76,9 «квадрата» в Пинске с одним прописанным в январе выставили счет за ЖКУ в 122,35 рубля, а если пересчитать ее по декабрьским тарифам, то получилось бы 103,33 рубля. Разбежка — 19,02 рубля. При этом расходы на отопление в январе из-за дополнительных Гкал по сравнению с декабрем выросли в этой квартире на 5,43 рубля. То есть в общей сложности жировка «потяжелела» из-за повышения тарифов и холодного января на 24,45 рубля.

Уточним, что мы сравниваем суммы, которые указаны в жировках. Как выросли расходы на электричество и газ из-за повышения тарифов , мы не учитывали.

В витебской квартире на 74,6 квадратных метра, в которой прописано 4 человека, в январе жировка затянула 94,12 рубля, а если посчитать потребленные объемы по декабрьским тарифам, то сумма вышла бы меньше на 11,2 рубля. К слову, конкретно в этой квартире расходы на отопление в январе выросли на 1,58 рубля (меньше разница из всех жировок, которые посмотрели, была в минской квартире на 42,1 «квадрата» в Железнодорожном переулке — 1,42 рубля). То есть в общей сложности — за счет повышения тарифов и «лишних» Гкал — счет в жировке для этой витебской квартиры вырос на 12,78 рубля.

В минской квартире на 68,6 «квадрата» с тремя прописанными в январе жировка была на 75,82 рубля, а если пересчитать ее по декабрьским тарифам, то получилось на 6,2 рубля меньше. При этом расходы на отопление из-за «лишних» Гкал в январе выросли в этой квартире на 4,49 рубля. Еще в одной столичной квартире на 62,6 квадратных метра в январе выставили счет за ЖКУ на 105,84 рубля, а по тарифам за декабрь вышло бы на 6,55 рубля меньше. На отопление из-за холодного января ушло на 9,95 рубля больше, чем месяцем раньше.

В квартире на 38,5 квадратных метра в Чаусах в январе счет по жировке вышел в 74,8 рубля, по декабрьским тарифам было бы на 6,49 рублей меньше. За отопление в январе в этой квартире было 12,56 рубля, а в декабре — на 1,81 рубля меньше.

Для примере еще возьмем квартиру в Каменной горке в Минске в 90,1 квадратных метра. В прошлом месяце хозяева заплатили 105,55 рубля, а по декабрьским тарифам было бы на 11,49 рубля меньше.

В таком же диапазоне оказалась разбежка по жировкам их Жлобина, Могилева, Молодечно, поселке Россь в Волковысском районе, Новополоцке, Бресте, Витебске, Ганцевичах, Барановичах и некоторых других.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тарифы подняли, а уровень возмещения упал?

«Больше всего мне „нравится“, что платить стали больше, а процент возмещения населением по ЖКУ стал меньше», — заметил деталь на жировках читатель из Молодечно.

Чиновники планировали , что в 2020 году население будет возмещать 83,2% затрат на оказание ЖКУ. Этот показатель значился на жировках. Сколько фактически белорусы возмещали в прошлом году, чиновники должны подсчитать позже.

Тем временем в январе на извещениях указана уже другая цифра — 82,3%. То есть планируемый уровень возмещения населением затрат на оказание ЖКУ на этот год ниже, чем на 2020-й, несмотря на повышение тарифов в пределах 5 долларов.

Чиновники, по всей видимости, предполагают, что в этом году затраты на оказание ЖКУ вырастут еще заметнее, чем рост тарифов. Это вызывает вопросы, ведь предыдущие годы планируемый уровень возмещения на предстоящий год был выше, чем на предыдущий. Чем принципиально отличается этот год для коммунальников, пока остается открытым вопросом. Тем более что госпрограммой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на нынешнюю пятилетку запланировано снижение затрат на оказание ЖКУ населению — не меньше чем на 5% к предыдущему году (в сопоставимых условиях).

К тому же коммунальники обещают, что будут меньше средств тратить на обогрев улицы , то есть сокращать потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ — до 9% к 2025 году.

К слову, читательница из Молодечно поделилась с нами январскими жировками за последние 3 года. Так, в январе 2019-го за квартиру в 30 «квадратов» по жировке она заплатила 63,18 рубля, в 2020-м — 64,37 рубля, а этого года — 82,5 рубля. Воды потребили примерно одинаково — около 12 «кубов». Но нужно учитывать, что в январе прошлого года, к примеру, было заметно теплее, чем в этом, что отразилось на платежах.

Отопление и подогрев воды для «пустующих» квартир подорожали

В квартир, в которых никто не прописан, с 1 января повысили тариф на отопление и подогрев воды, он вырос на 16,3% — до 107,31 рубля за 1 Гкал. Это в 5,2 раза больше, чем нынешний льготный тариф.

Из-за этого владельцы квартир, в которых никто не прописан, в январе получили приличные суммы за отопление. К примеру, в квартире на 43 «квадрата» в Бобруйске счет за отопление составил почти 114,73 рубля, а в целом счет по жировке — почти 163 рубля. За эти же январские Гкал по, если посчитать их по декабрьскому тарифу, нужно было бы заплатить 98,63 рубля, то есть на 16,1 рубля меньше.

Заметили интересный момент. За отопление в квартирах почти одинаковой площади, за которые платят по экономически обоснованным тарифам, в разных регионах набегают ощутимо разные суммы. К примеру, в январе в столичной квартире на 55,6 квадратных метров за отопление вышло почти 170 рублей, а в Быхове (55,24 «квадрата) — 82,43 рубля.

В минской квартире на 31 «квадрат», в которой нет прописанных, за отопление в январе вышел почти 91 рубль. Для сравнения: в Новополоцке (42,7 «квадрата») — 81,33 рубля, в Могилеве (33 «квадрата») — 103,39 рубля, в Гродно (42 «квадрата») — 121,57 рубля, в Калинковичах (45,66 «квадрата») — 155,68 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«А теперь с нас требуют оплатить «обогрев». Про счета за отопление и подогрев воды

У многих читателей, которые прислали нам фотографии жировок, возникли вопросы к счетам за отопление и за подогрев воды.

В шкловской квартире в 67 «квадратов» за отопление в январе вышло 50,29 рубля, расчет сделали по субсидируемому тарифу. В декабре сумма была меньше — 41,02 рубля (из-за меньшего потребленного объема Гкал). Примерно столько же за отопление вышло в квартире такой же площади в Барановичах — 51 рубль в январе (а в декабре — 36,53 рубля). Для сравнения: в минской квартире на 68,6 «квадрата», о которой писали выше, в январе счет за отопление составил 26,03 рубля. «У нас шестиквартирный двухэтажный дом, и нам объясняют, что чем меньше дом и квартир, тем больше нам приходится платить», — рассказывает читатель из Шклова.

Минчанка, у которого квартира в 61 квадратный метр на улице Орджоникидзе, рассказала, что за январь за отопление выставили счет в 72,44 рубля, а в декабре было на 11,7 рубля меньше. «Живу в трехэтажном доме. Жарят так, что окна и балкон открыты, на батареи мокрые покрывала, сухость кожи. Объясняют (коммунальники. — Прим. ред.) тем, что дома расположены близко к ТЭЦ», — рассказала минчанка.

Похожая проблема еще у одной минчанки: «Сумма, начисленная за январь по жировке просто в уме не укладывается, она почти в 2 раза больше предыдущей именно за счет платы за отопление — 35,15 рубля против 66 рублей. И это при том, что мы на протяжении всего месяца обращались в службу 115 по поводу перегрева воды и отопления. Ожоги и открытые окна. Но заявки так и остались невыполненными. А теперь с нас требуют оплатить «обогрев». За декабрь счет за отопление был 12,75 рубля, сейчас — 26,49 рубля.

Мы живем в старом 3-х этажном доме. Батареи чугунные. Мы пенсионеры.

Обязательно обратимся в расчетный центр, как и советовали , но не верится, что нам сделают перерасчет», — сказала женщина.

Несколько человек пожаловались на то, что по их наблюдениям в домах неправильно установлены общедомовые счетчики, из-за чего выходят солидные суммы за отопление. Как аргумент они приводят то, что в соседних домах счета за отопление заметно ниже. Как минимум читатели из Смолевичского района, как они сообщают, обратились с заявлениями для разбирательства в местное ЖКХ и прокуратуру. Мы будем следить за развитием ситуации.

Читатель из Минска, который проживает в однокомнатной квартире по улице Варвашени в 35 квадратных метров, удивлен выставленным в январе Гкал (1,1221 Гкал) и сумме за отопление (23,14 рубля). «Начисление за отопление в моей однокомнатной квартире равно двухкомнатной. Почему так — непонятно. В ЖКХ объясняют это как теплопотери», — рассказал мужчина.

Одному из наших читателей из Минска весь подогрев воды в однокомнатной квартире посчитали по экономически обоснованному тарифу, хотя в квартире прописан один человек и счет за то же отопление, к примеру, выставили по льготному тарифу. За 0,2509 Гкал вышло 16,93 рубля. По субсидируемому тарифу было бы 5,17 рубля. Почему так произошло, минчанин сейчас пытается выяснить у коммунальников.

Капремонт оказался в лидерах по росту тарифов

В лидерах по подорожанию с 1 января значится такая услуга как капремонт. К примеру, в Минске она подорожала почти на 39%. Для сравнения: холодная вода — почти на 4,9%, канализация — почти на 5%, вывоз мусора — на 10,6%, техобслуживание — почти на 11,4%.

«Капремонт за декабрь — 7,95 рубля, за январь — 11 рублей. Увеличение больше чем на 38%. Отчисления на капремонт — те деньги, которые никто не видел и не знает, куда же они идут», — отметила минчанка Наталья.

«Дому 38 лет, 5 этажей, 6 подъездов, 90 квартир. Ни разу не было не то что капитального ремонта, вообще никакого. Ни дома, ни дворовой территории. Все годы жильцы платят деньги непонятно на какие капитальные ремонты. 3 последние года жильцы постоянно обращаются в ЖКХ, исполком, депутатам по конкретным проблемам дома, прилегающей дворовой территории, все игнорируется, одни отписки и пустословие», — написала читательница из Жодино касательно отчислений на капремонт.

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