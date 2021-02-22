ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представительница инициативы «Умовы для мовы» издает книгу со 100 историями о дискриминации белорусского языка

22.02.2021 07:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Представительница инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная издает книгу, где будет 100 историй, «разных по уровню дикости, но объединенных одним посылом: в Беларуси за белорусский язык могут оскорбить и даже избить».

Представительница инициативы «Умовы для мовы» издает книгу со 100 историями о дискриминации белорусского языка
Фото с сайта racyja.com

Название книги — «Мова 404». «Художника восемь часов избивали на Окрестина, пенсионерку не обслужили в банке, певицу приняли за украинку, над студенткой смеялись, а философа уволили с работы по инициативе Лукашенко. За что? За белорусский язык в Беларуси», — отметила в интервью БелаПАН автор сборника.

В книгу войдут истории художника Алеся Пушкина, пенсионерки Светланы Софиной, певицы Zrabi, студентки Дарьи Плетинь и философа Владимира Мацкевича.

«На белорусском языке в Беларуси невозможно получить образование, заключить договор и даже купить уксус («воцат» по-белорусски. — БелаПАН.) в магазине. Происходит дискриминация по языковому признаку, с которой встречаются каждый день тысячи людей. Я решила издать такой сборник, чтобы общество увидело проблему», — пояснила Нагорная.

Для издания книги объявлен краудфандинг. Каждый может заказать себе книгу, а также получить подарки.

Это не первая книга, которую Нагорная издает таким способом. В 2018 году в соавторстве с «языковым инспектором» Игорем Случаком она выпустила пособие по защите языковых прав «Абаронім мову», а в 2019 году организовала издание детской книги «Кошык вожыка», которая была подарена учреждениям образования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительница инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная издает книгу, где будет 100 историй, «разных по уровню дикости, но объединенных одним посылом: в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Платить стали больше, а процент возмещения стал меньше». Сравнили жировки больше чем из 100 квартир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by