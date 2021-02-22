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Два ряда цифр и восемь вопросов. Готовы проверить свою внимательность?
Источник материала: Tut.by
42.TUT.BY подготовил простой по формату, но на деле сложный тест на внимательность. Предлагаем вам проверить, как хорошо у вас обстоят дела с запоминанием цифр, их последовательностей и цветами.
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Вопросов будет всего восемь, по четыре на каждый цифровой ряд на картинке. Думаете, справитесь? Тогда проходите тест.
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