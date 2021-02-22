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Министр ЖКХ: просрочена оплата более 400 тысяч жировок

22.02.2021 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 1 января не оплачено более 400 тыс. жировок (квитанций на оплату коммунальных услуг), сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

Министр ЖКХ: просрочена оплата более 400 тысяч жировок

«В целом платежная дисциплина у граждан нашей страны на высоком уровне, больших, серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем», — заявил Хмель в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

По его словам, в стране 4,2 лицевых счетов. «В последние месяцы прошлого года — октябрь-декабрь — количество просроченных лицевых счетов доходили до 470—490 тыс., на 1 января мы видим цифру чуть более 400 тыс. Но это не говорит о том, 400 тыс. лицевых счетов — это неплательщики. 70% из них с задолженностью не более трех месяцев», — заявил министр.

По его словам, в список неплательщиков попадают и те, кто забыл заплатить до 25-го числа каждого месяца или недоплатил 1-2 рубля.

«Если в целом говорить о ситуации, я ее оценю как удовлетворительную», — сказал чиновник.

Он также пояснил увеличение сумм к оплате в январе: «Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги устанавливается исходя из типовой двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м с тремя проживающими. Этот рост не должен превышать 5 долларов в эквиваленте. Мы придерживаемся этого принципа. Но не только величина тарифа на определенные жилищно-коммунальные услуги влияет на жировку. В январе по сравнению с декабрем было намного холоднее, потребление тепловой энергии увеличилось на 30-40% в зависимости от жилого дома, от региона, где он находится».

Хмель также сообщил, что в 2020 году обладатели около 22 тыс. лицевых счетов воспользовались безналичными жилищными субсидиями на сумму 1,8 млн рублей. «Мне кажется, эта система сбалансированная и будет работать в дальнейшем», — заявил глава Минжилкомхоза.

 
 
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На 1 января не оплачено более 400 тыс. жировок (квитанций на оплату коммунальных услуг), сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.
 
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