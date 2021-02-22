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В Брюсселе обсудят четвертый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко

22.02.2021 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко сообщил о рассмотрении четвертого пакета санкций Евросоюза в отношении представителей режима Александра Лукашенко.

В Брюсселе обсудят четвертый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко

По его словам, проект будет обсужден в Брюсселе уже сегодня: «Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков».

Политик также напомнил, что ряд западных стран не ограничится только санкциями: «Уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база. Никто из преступников не уйдет от ответственности».

Латушко рассказал, что Великобритания синхронизировала с ЕС списки по третьему пакету, включив в него целый ряд чиновников и силовиков, а также принимает свои собственные санкции.

Не стоят в стороне и США, которые уже расширили свой санкционный список в отношении «активистов» режима до 109 фигурантов сразу же после того, как стало известно о новом витке репрессий.

«Пока что это санкции Госдепартамента, ограничивающие въезд, однако рассматривается вопрос и санкций, накладываемых Министерством финансов. Также важно понимать, что ведомства США умышленно не обнародуют списки тех лиц, которые попали под санкции. Человек, оказавшийся в этих списках, может быть задержан без предварительного уведомления о внесении его в санкционные списки», — объяснил Латушко.

 
 
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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко сообщил о рассмотрении четвертого пакета санкций Евросоюза в отношении представителей режима...
 
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