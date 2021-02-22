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Пустующий дом на селе можно будет купить за 1 базовую величину
Источник материала: Партизан
Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа, в котором будет прописано разрешение продавать пустующие дома в сельской местности сразу за одну базовую величину (Br29 - ИФ), сообщил председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
"Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия. Самое главное – упрощенный порядок. Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за одну базовую величину", - отметил Матусевич, рассказывая об инициативе по формированию более совершенного порядка продажи ветхих и пустующих домов в сельской местности.
При этом глава комитета уточнил, что власти намерены учитывать также интересы прежних собственников,
"Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят, или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать", - рассказал он.
Матусевич уточнил, что решение по таким объектам будет принимать местная власть.
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Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа, в котором будет прописано разрешение продавать пустующие дома в сельской местности сразу за одну...
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