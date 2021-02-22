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Как бизнесу выдержать более 500 тысяч покупателей одновременно ― смотрите, через что прошел онлайн-гипермаркет
22.02.2021 08:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Раньше хранить данные на собственных серверах было нормой ― теперь бизнес все чаще мигрирует в «облако». Но любые изменения, особенно у крупных предприятий, ― это непросто, хотя и идет на пользу компании. Вот пример: онлайн-гипермаркет 21vek.by отказался от «железных» серверов и мигрировал в «облако» за две недели.
Как изнутри выглядит цифровая трансформация крупной e-commerce-компании и что это дает? В партнерском проекте с
— Для нас важно постоянно развивать и совершенствовать наш продукт. А скорость работы сайта и удобство покупок — один из главных факторов, влияющих на лояльность клиентов 21vek.by. Такой подход дает свой результат, в том числе и повышенную нагрузку на систему. Общая аудитория 21vek.by составляет 2,2 млн человек, и, к примеру, во время «Черной пятницы» в прошлом году у нас на сайте одновременно находилось более 500 тысяч посетителей — нагрузка доходила до 30 тысяч запросов в минуту.
Раньше мы полностью полагались на поддержку предыдущего хостинг-провайдера и его парк физических серверов, но он уже не мог обеспечить подобную мощность и масштабирование. В 2020 году мы решили перенести всю инфраструктуру в «облако». Поделюсь опытом, как это было.
Почему мы решили, что пора в «облака»?
Со временем провайдер перестал отвечать нашим потребностям, особенно с началом пандемии. Были случаи, когда длительность расширения серверов достигала полугода, а бизнес столько ждать не может.
Мы столкнулись со множеством проблем:
Мы постоянно расширяем ассортимент, сейчас это 600 тысяч наименований. Стало понятно, что если мы хотим оставаться лидерами рынка — пора что-то менять.
Мы начали исследовать рынок и искать решение, где сами могли бы управлять инфраструктурой, выставлять нужные мощности, а не обращаться по каждому вопросу в поддержку. Решение было следующим ― перенести инфраструктуру в «облако». Нам хотелось найти облачную платформу, которая работает на современном оборудовании ― по аналогии с такими зарубежными гигантами, как AWS и Google Сloud.
Почему мы выбрали МТС Cloud?
Мы провели анализ существующих решений на рынке и выбрали лучшее по критерию «цена-технологии». Провайдеры предоставили нам тестовые доступы, чтобы наша команда могла своими руками попробовать и оценить удобство интерфейса, скорость, компетентность и проактивность службы поддержки.
Компания МТС приятно удивила подходом ― нам сразу предложили решения для настройки и переноса инфраструктуры сайта, саппорт реагировал на все запросы быстро и компетентно, общение происходит без лишних церемоний и переадресаций.
Как мы переходили на облачную систему?
К глобальному переносу данных мы готовились около трех месяцев и проводили эксперименты. В том числе частично пускали пользователей в новую инфраструктуру и анализировали результаты.
В первую очередь мигрировали наши изображения товаров, это было сделать проще всего, не нужно было отключать сайт. Картинок ― сотни миллионов, общий объем примерно 1 Терабайт. МТС Cloud предоставил канал 10 Гигабит бесплатно, и синхронизация заняла три дня.
Далее у нас был поэтапный переход, который делился на 3 стадии тестирования:
Команда МТС заранее подготовила пробную инфраструктуру, мы «подняли» в МТС Cloud один из десяти наших серверов и неделю тестировали работу силами наших специалистов, а потом проверяли работу на реальных клиентах.
По окончании этого этапа мы совместно устранили выявленные замечания и запланировали большой перенос оставшихся данных. После этого выполнили миграцию баз данных за одну ночь с отключением сайта, перевели 50% нашей инфраструктуры на МТС. Этот процесс занял всего 6 часов. Оставшаяся часть уже была незаметна для пользователей.
Конечно, мы не могли предусмотреть все нюансы, так как перенос происходил с «железной» инфраструктуры на облачную. Нам пришлось переработать все, что у нас было: контейнеризовать приложения, адаптировать их под «облако» и внести правки в код сайта. Это были две недели, когда мы с командой трудились круглосуточно.
В результате движение к большим нагрузкам превратилось в динамическое масштабирование инфраструктуры в реальном времени. В любой момент можно было менять количество виртуальных серверов и ресурсы (процессоры, память и т.д.) — очень гибко и удобно. К «Черной пятнице» мы были полностью готовы: могли сразу отслеживать, сколько нам нужно ресурсов, добавлять, уменьшать, подстраиваться под нагрузку.
И что самое приятное, оплачиваем мы только те ресурсы, которые используем в данный момент. Раньше мы были вынуждены покупать «железо» и оставаться работать с ним дальше, заметно переплачивая.
Например, в «Черную пятницу» мы масштабировались в три раза (использовали 800 процессорных ядер и 1200 Гигабайт памяти), а после откатились к нашей обычной конфигурации. Для нас это возможность смело развивать компанию и идти в ногу со временем.
Теперь мы планируем свой бизнес, не беспокоясь об ограничениях инфраструктуры, а у наших клиентов есть возможность делать покупки быстро, удобно и безопасно.
Как 21vek.by переходил в «облако» ― взгляд со стороны МТС Cloud
Основными требованиями заказчика были высокая производительность, быстрая масштабируемость, безопасность хранения данных и наличие квалифицированной службы техподдержки. Оценив их, мы предложили разместить ИТ-инфраструктуру на облачной платформе Huawei, так как это решение имеет высокую аппаратную производительность, расширенный бесплатный функционал и соответствует требованиям заказчика.
Команда МТС Cloud совместно с 21vek.by провела предварительные тестовые испытания, мы составили план миграции и распределили зоны ответственности.
Что в результате улучшилось:
График нагрузки и стабильности сети до переезда (без нагрузки):
График нагрузки и стабильности сети до переезда (под нагрузкой):
Что нужно знать, мигрируя в «облако»?
Рекомендации МТС Cloud:
Рекомендации 21vek.by:
Хоть обновление инфраструктуры и трудоемкий процесс, он абсолютно того стоит. Каждый шаг навстречу будущему делает ваш продукт сильнее, мы это проверили на личном опыте. Желаем вам смелости, сил и хороших партнеров на вашем пути цифровой трансформации!
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Как бизнесу выдержать более 500 тысяч покупателей одновременно ― смотрите, через что прошел онлайн-гипермаркет
Раньше хранить данные на собственных серверах было нормой ― теперь бизнес все чаще мигрирует в «облако». Но любые изменения, особенно у крупных предприятий, ― это...
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