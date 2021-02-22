Как бизнесу выдержать более 500 тысяч покупателей одновременно ― смотрите, через что прошел онлайн-гипермаркет

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Раньше хранить данные на собственных серверах было нормой ― теперь бизнес все чаще мигрирует в «облако». Но любые изменения, особенно у крупных предприятий, ― это непросто, хотя и идет на пользу компании. Вот пример: онлайн-гипермаркет 21vek.by отказался от «железных» серверов и мигрировал в «облако» за две недели.

Как изнутри выглядит цифровая трансформация крупной e-commerce-компании и что это дает? В партнерском проекте с МТС опытом поделился Сергей Конторович, директор IT-инфраструктуры 21vek.by.

— Для нас важно постоянно развивать и совершенствовать наш продукт. А скорость работы сайта и удобство покупок — один из главных факторов, влияющих на лояльность клиентов 21vek.by. Такой подход дает свой результат, в том числе и повышенную нагрузку на систему. Общая аудитория 21vek.by составляет 2,2 млн человек, и, к примеру, во время «Черной пятницы» в прошлом году у нас на сайте одновременно находилось более 500 тысяч посетителей — нагрузка доходила до 30 тысяч запросов в минуту.

Раньше мы полностью полагались на поддержку предыдущего хостинг-провайдера и его парк физических серверов, но он уже не мог обеспечить подобную мощность и масштабирование. В 2020 году мы решили перенести всю инфраструктуру в «облако». Поделюсь опытом, как это было.

Почему мы решили, что пора в «облака»?

Со временем провайдер перестал отвечать нашим потребностям, особенно с началом пандемии. Были случаи, когда длительность расширения серверов достигала полугода, а бизнес столько ждать не может.



Фото предоставлено 21vek.by

Мы столкнулись со множеством проблем:

Вся инфраструктура функционировала на «железных» серверах, а это уже прошлый век. Серверы работали нестабильно. Загрузка могла длиться то 1, то 20 секунд. Это давало задержки в работе сайта

Технический саппорт часто не соответствовал нашим требованиям. Администрирования серверов как такового не было, хотя подрядчик должен следить за сбоями и исправлять их. Все проблемы решались только по нашему запросу и не так быстро, как того требует современная инфраструктура

У предыдущего провайдера не было технической возможности развивать и адаптировать инфраструктуру под наш запрос.

Мы постоянно расширяем ассортимент, сейчас это 600 тысяч наименований. Стало понятно, что если мы хотим оставаться лидерами рынка — пора что-то менять.

Мы начали исследовать рынок и искать решение, где сами могли бы управлять инфраструктурой, выставлять нужные мощности, а не обращаться по каждому вопросу в поддержку. Решение было следующим ― перенести инфраструктуру в «облако». Нам хотелось найти облачную платформу, которая работает на современном оборудовании ― по аналогии с такими зарубежными гигантами, как AWS и Google Сloud.

Почему мы выбрали МТС Cloud?

Мы провели анализ существующих решений на рынке и выбрали лучшее по критерию «цена-технологии». Провайдеры предоставили нам тестовые доступы, чтобы наша команда могла своими руками попробовать и оценить удобство интерфейса, скорость, компетентность и проактивность службы поддержки.

Компания МТС приятно удивила подходом ― нам сразу предложили решения для настройки и переноса инфраструктуры сайта, саппорт реагировал на все запросы быстро и компетентно, общение происходит без лишних церемоний и переадресаций.

Как мы переходили на облачную систему?

К глобальному переносу данных мы готовились около трех месяцев и проводили эксперименты. В том числе частично пускали пользователей в новую инфраструктуру и анализировали результаты.

В первую очередь мигрировали наши изображения товаров, это было сделать проще всего, не нужно было отключать сайт. Картинок ― сотни миллионов, общий объем примерно 1 Терабайт. МТС Cloud предоставил канал 10 Гигабит бесплатно, и синхронизация заняла три дня.



Фото предоставлено 21vek.by

Далее у нас был поэтапный переход, который делился на 3 стадии тестирования:

Инфраструктуры под нагрузкой. Совместимости наших приложений с работой инфраструктуры. Команды поддержки со стороны МТС.

Команда МТС заранее подготовила пробную инфраструктуру, мы «подняли» в МТС Cloud один из десяти наших серверов и неделю тестировали работу силами наших специалистов, а потом проверяли работу на реальных клиентах.

По окончании этого этапа мы совместно устранили выявленные замечания и запланировали большой перенос оставшихся данных. После этого выполнили миграцию баз данных за одну ночь с отключением сайта, перевели 50% нашей инфраструктуры на МТС. Этот процесс занял всего 6 часов. Оставшаяся часть уже была незаметна для пользователей.

Конечно, мы не могли предусмотреть все нюансы, так как перенос происходил с «железной» инфраструктуры на облачную. Нам пришлось переработать все, что у нас было: контейнеризовать приложения, адаптировать их под «облако» и внести правки в код сайта. Это были две недели, когда мы с командой трудились круглосуточно.

В результате движение к большим нагрузкам превратилось в динамическое масштабирование инфраструктуры в реальном времени. В любой момент можно было менять количество виртуальных серверов и ресурсы (процессоры, память и т.д.) — очень гибко и удобно. К «Черной пятнице» мы были полностью готовы: могли сразу отслеживать, сколько нам нужно ресурсов, добавлять, уменьшать, подстраиваться под нагрузку.

И что самое приятное, оплачиваем мы только те ресурсы, которые используем в данный момент. Раньше мы были вынуждены покупать «железо» и оставаться работать с ним дальше, заметно переплачивая.

Например, в «Черную пятницу» мы масштабировались в три раза (использовали 800 процессорных ядер и 1200 Гигабайт памяти), а после откатились к нашей обычной конфигурации. Для нас это возможность смело развивать компанию и идти в ногу со временем.

Теперь мы планируем свой бизнес, не беспокоясь об ограничениях инфраструктуры, а у наших клиентов есть возможность делать покупки быстро, удобно и безопасно.

Как 21vek.by переходил в «облако» ― взгляд со стороны МТС Cloud

Самулев Владимир

Специалист по продажам управления инновационных решений компании МТС

Основными требованиями заказчика были высокая производительность, быстрая масштабируемость, безопасность хранения данных и наличие квалифицированной службы техподдержки. Оценив их, мы предложили разместить ИТ-инфраструктуру на облачной платформе Huawei, так как это решение имеет высокую аппаратную производительность, расширенный бесплатный функционал и соответствует требованиям заказчика.

Команда МТС Cloud совместно с 21vek.by провела предварительные тестовые испытания, мы составили план миграции и распределили зоны ответственности.

Что в результате улучшилось:

Скорость и пределы масштабирования инфраструктуры выросли

Скорость внешнего канала и общения между VM выросла

Время реакции техподдержки теперь составляет от 5 до 15 минут

Удобство панели управления при создании виртуальных машин на Huawei — 9 из 10.

График нагрузки и стабильности сети до переезда (без нагрузки):





График нагрузки и стабильности сети до переезда (под нагрузкой):





Что нужно знать, мигрируя в «облако»?

Рекомендации МТС Cloud:

Заранее планируйте миграцию. Минимум несколько месяцев у вас уйдет на подготовку и тестирование

Заранее проведите аудит ИТ-инфраструктуры и тестовую нагрузку: это поможет подготовиться и определить узкие места

Именно передача ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг придает бизнесу гибкость и динамику ― вы сможете оперативно увеличивать или уменьшать мощности под свои потребности. Облачная ИТ-инфраструктура даст возможность запуска новых сервисов и развития существующих продуктов без капитальных затрат.

Рекомендации 21vek.by:

Не ограничивайте рост бизнеса устаревшими технологиями. Мыслите масштабно и держите в голове план Б ― «А что если завтра к нам придет миллион клиентов?»

Чем больше вы откладываете использование любой современной инфраструктуры, тем больше накапливается технический долг

Определитесь, чего вы хотите от инфраструктуры, и только тогда начинайте искать подрядчика. Когда у вас есть план и видение, остальное — просто инструменты.

Обращайте внимание на то, насколько партнер идет навстречу, комфортно ли вам работать вместе. Люди решают всё.

Хоть обновление инфраструктуры и трудоемкий процесс, он абсолютно того стоит. Каждый шаг навстречу будущему делает ваш продукт сильнее, мы это проверили на личном опыте. Желаем вам смелости, сил и хороших партнеров на вашем пути цифровой трансформации!

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