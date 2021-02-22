Тюрьма и долги: пойдут ли банки навстречу политзаключенным

В Беларуси в последние месяцы задержания людей стали регулярным явлением. Ограничение свободы всегда неприятно, однако особую опасность такая ситуация несет для людей, которые имеют непогашенную кредитную задолженность.



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«Дьявольские» проценты и что с ними будет

Власти заявляют, что у нас нет политзаключенных, Запад говорит об обратном и относит к ним лиц, задержанных за участие в акциях протеста, представителей стачкомов и иных людей, которые за свою позицию оказались в местах не столь отдаленных.

Поскольку задержания не прекращаются , появляется высокая вероятность, что среди задержанных, а затем и осужденных окажутся кредитополучатели. В момент попадания в места лишения свободы обязательства граждан перед банком никуда не исчезают, более того, долг может резко увеличиться.

Дело в том, что в Беларуси на данный момент штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита де-факто не ограничены. Более того, эти санкции всегда достаточно болезненные для заемщика.

Например, государственный «Беларусбанк» за несвоевременное погашение основного долга по кредиту устанавливает повышенную (увеличенную в 1,3 раза) процентную ставку. Кроме этого, в случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом банк также начисляет пеню, которая будет ежедневно (!) увеличивать долг кредитополучателя.

Банки с иностранным капиталом используют похожие штрафные санкции. Так, «Банк ВТБ (Беларусь)» начисляет повышенную процентную ставку по просроченному кредиту, которая в 1,5 раза выше изначальной, а также и пеню в размере 0,4% (от суммы неуплаченных процентов) за каждый (!) день просрочки.

Схожая ситуация и в других коммерческих банках. Особенность текущей ситуации в том, что законодательно штрафные санкции банков не ограничены и начисляться они могут долго — до момента погашения просроченного долга. Кстати, некоторые заемщики стали называть начисляемые штрафные санкции банков «дьявольскими процентами» .

В 2018—2019 годы Нацбанк указывал коммерческим банкам на «необходимость снижения» санкций за несвоевременное погашение кредита, а к настоящему времени центральный банк подготовил соответствующие изменения в законодательство.

«С целью недопущения увеличения долговой нагрузки и существенного ухудшения финансового состояния кредитополучателей проектом закона, предусматривающего корректировку Банковского кодекса, исключается право взимать банками проценты за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок», — сообщили БелаПАН в Нацбанке.

Наряду с этим законопроект предусматривает «ограничение максимального размера неустойки (штрафа, пени), уплачиваемой в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) денежных обязательств по кредитному договору, до полуторократного размера процентов за пользование кредитом».

«Предельный размер штрафных санкций в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) иных обязательств по договору также будет ограничен», — рассказали БелаПАН в Нацбанке.

Изменения в Банковский кодекс, предусматривающие ограничение штрафных санкций, могут быть внесены в 2021 году. Во всяком случае план подготовки законопроектов на этот год предполагает, что изменения в Банковский кодекс должны быть готовы уже к марту.

Банкирам не стоит делать лицо кирпичом

Зарубежные эксперты приветствуют законодательные инициативы Нацбанка Беларуси.

«Инициатива белорусского Нацбанка ограничить штрафные санкции банков по кредитным договорам соответствует международной практике, отраженной в законодательных нормах многих стран, в том числе в СНГ. Также она соответствует более широкому международному тренду на повышение социальной ответственности банков» , — отметила в комментарии для БелаПАН младший вице-президент — аналитик международного рейтингового агентства Moody’s Investor Service Светлана Павлова.

Она обратила внимание, что регуляторы во многих странах «вводят нормы, принимающие во внимание социальные аспекты банковской деятельности, и санкции за неэтичное поведение кредиторов по отношению к клиентам».

Однако даже когда изменения в Банковский кодекс будут приняты, обязанность платить по долгам у кредитополучателей, оказавшихся в неволе, никуда не исчезнет.

Сейчас каждый случай неисполнения обязательств по кредитному договору до начала процедуры взыскания рассматривается коммерческими банками индивидуально. При этом по инициативе кредитополучателя и с согласия банка задолженность может быть реструктуризирована (в том числе могут быть изменены сроки возврата основного долга и процентов).

«Мы всегда до принудительного взыскания отрабатываем варианты реструктуризации. Если есть здравый смысл на стороне клиента, как правило, всегда можно найти взаимоприемлемый сценарий», — рассказал корреспонденту БелаПАН топ-менеджер одного из коммерческих банков.

При этом экспертам неизвестны случаи из мировой практики, когда на законодательном уровне было бы установлено требование к банку в обязательном порядке реструктуризировать задолженность клиентов, оказавшихся за решеткой. Предоставление такой реструктуризации остается правом банков.

«В целом такой подход представляется более целесообразным, так как если банки будут обязаны предоставлять реструктуризацию, тюремное заключение будет иметь положительный финансовый эффект для заемщика, что может создать неправильные стимулы», — отмечает Светлана Павлова.

По ее мнению, механизм реструктуризации по соглашению между банком и заемщиков должен работать достаточно хорошо в большинстве случаев, ведь если у добросовестного кредитополучателя возникли временные трудности с исполнением обязательств «проще предоставить реструктуризацию, чем нести издержки, связанные со взысканием долга».

Представители делового сообщества полагают, что банковскому бизнесу, особенно в условиях напряженной общественно-политической ситуации, стоит проявлять социальную ответственность.

«Для белорусского бизнеса сейчас не совсем уместна радостная реклама, но при этом очень важно демонстрировать эмпатию. Любой бизнес — это миссия, он должен объяснять, для чего он обществу нужен. Когда государство переключилось преимущественно на карательные функции, бизнесу стоит проявлять заботу о людях, не усугубляя их положение», — отметил в комментарии для БелаПАН руководитель комитета Республиканского союза промышленников и предпринимателей по бизнес-коммуникациям Роман Костицын.

В этой связи эксперт привел пример мобильных операторов, которые по требованию госорганов вынуждены были отключать летом и осенью мобильный интернет, но затем старались компенсировать клиентам возникшие проблемы.

«Это было выражение эмпатии, и ее проявлять нужно в том числе и кредитным организациям. Банк не может сегодня делать лицо кирпичом и перекладывать проблемы с обслуживанием кредита, которые в нынешней напряженной ситуации в стране могут возникать у добросовестных клиентов, полностью на население. Если банки начнут себя так вести, они будут подрывать тем самым к себе потребительскую лояльность и вредить своей репутации», — полагает Роман Костицын.

По его мнению, банки в нынешней ситуации должны быть особенно аккуратны, поскольку выстраивать кредитный бизнес приходится в условиях, когда потенциальные кредитополучатели могут лишиться свободы.

«Если кредитополучателей, оказавшихся в тяжелой ситуации, не доводить до отчаяния, применяя к ним штрафные санкции и отказывая в реструктуризации, мыслительный процесс у клиентов банка будет выстраиваться более конструктивным, и банк тогда не получит плохие кредиты», — резюмировал Роман Костицын.