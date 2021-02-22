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The Telegraph: глава МИД Великобритании поддержит расследования пыток в Беларуси

22.02.2021 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным одной из самых популярных и многотиражных британских газет Великобритании The Telegraph, сегодня в Совете ООН по правам человека выступит глава МИД Соединенного королевства Доминик Рааб.

The Telegraph: глава МИД Великобритании поддержит расследования пыток в Беларуси

Издание отмечает, что министр выступит с поддержкой расследования нарушений прав человека в Беларуси, в том числе обвинений в пытках и жестоком обращении с задержанными на протестах против Александра Лукашенко, пишет Би-би-си.

 
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По данным одной из самых популярных и многотиражных британских газет Великобритании The Telegraph, сегодня в Совете ООН по правам человека выступит глава МИД...
 
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