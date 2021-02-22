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Присела по нужде: на Аляске медведь укусил местную жительницу за ягодицы. Или лапай поцарапал

22.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошлый год стал рекордным по количеству жалоб на медведей на Аляски. Они могут подходить к людям из-за того, что не успели нагулять жир для спячки - лосося хватило не всем, а урожай ягод был плохой.


Фото носит иллюстративный характер

Шеннон Стивенс, ее брат Эрик и его девушка 13 февраля приехали на отдых на Аляску. Они поселились в юрте, туалет стоял отдельно на улице. Когда же Шеннон пошла в уборную, ее кто-то снизу укусил за ягодицы. Об этом пишет AP.

“Я вскочила и закричала, когда это случилось”, — вспоминает Стивенс.

На ее крики прибежал брат. Он подумал, что Шеннон укусила белка или норка. Эрик взял фонарик и пошел узнать, кто именно находится в выгребной яме.

“Я поднял стульчак, и там, прямо на уровне сиденья унитаза, была морда медведя, которая смотрела через отверстие прямо на меня. Я просто закрыл крышку так быстро, как мог. Я сказал: „Там внизу медведь, нам нужно убираться отсюда сейчас“. И мы побежали обратно в юрту так быстро, как только могли”, — рассказал Эрик.

Уже в доме девушке обработали рану. Кровотечение было, но не серьезное. В случае ухудшения ситуации Эрик планировал отвезти сестру в ближайший город, но все обошлось, пишет telegraf.by

Когда туристы с утра вышли из юрты, они увидели следы медведя на всей близлежащей территории. Самого животного уже не было.

Биолог Карл Кох предположил, что медведь все же не укусил Шеннон, а просто ударил лапой. 

“Насколько мне известно, она единственный человек на Земле, который получил лапой по заднице, сидя зимой на унитазе”, — сказал биолог.

После происшествия Шеннон планирует выработать новую привычку: заглядывать в унитаз перед тем, как сесть на него.

Ранее сообщалось, что в американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, группа туристов встретила медведя и сбежала от него.

Также, жительница села Асыма Горного улуса в Якутии столкнувшись с медведем, отпугнула зверя криком и подожженной газетой.
 
 
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Прошлый год стал рекордным по количеству жалоб на медведей на Аляски. Они могут подходить к людям из-за того, что не успели нагулять жир для спячки - лосося хватило...
 
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