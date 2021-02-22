Блогер Светлана Пикта: пока жили в Киеве, все семью травили полгода

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Почему я так заинтересована в белорусских делах, потому что это моя личная точка горения", — говорит собеседница радио Sputnik и рассказывает, что родилась в России, но долгие 20 лет жила на Украине "совершенно спокойной и комфортной жизнью", пока не случился первый "майдан".

"У меня была преподавательская деятельность, было любимое дело ― я руководила церковным хором, жизнь была устоявшаяся, комфортная и наполненная смыслом. Но когда произошел "майдан", спустя три года новая власть посчитала, что я представляю опасность", ― рассказывает блогер.

Собеседница Sputnik вспоминает, как однажды в группе в Вайбере в классе старшего сына родителям предложили сдавать вещи на АТО (это операция на востоке Украины, уточняет блогер), и "вместо каких-то дискуссий я выставила фотографию памятника погибшим детям Донбасса с короткими годами их жизней".

"Этой фотографии без всяких моих слов оказалось достаточно, чтобы потом всю нашу семью ― меня, беременную двойней, моего супруга ― физика-ядерщика ― травили на протяжении полугода. Молодежное крыло партии "Свобода". Тяжело, конечно, все это вспоминать. Был момент, когда я не спала месяц, потому что было так страшно. Они приходили под дом, к мужу на работу, расклеивали объявления, что в этом доме живет сепаратистка. Я обращалась в полицию, к представителю ОБСЕ, но ничего не помогало", ― рассказывает Пикта.

Поддерживали семью Светланы "пророссийские силы на Украине, которые хоть и задавлены, но все же существуют. Но тяжело жить в таких условиях, опасаясь за судьбу детей", отмечает блогер.

"Нам посоветовали просто уезжать. Мой супруг ― коренной киевлянин ― не хотел уезжать, я не могла на него давить даже несмотря на угрозу моей беременности, но в какой-то момент он сказал: "Давай делать все чтобы выехать", ― вспоминает Пикта.

Также в рассказе Светланы Пикты ― что такое "закон толпы" и как происходила деградация власти на Украине, а также , акто и как помогал выезжать из Украины, как налаживалась новая жизнь с новорожденными детьми в российском Ярославле, как нашлась новая профессия, и почему хочет, чтобы смог вернуться в Киев.

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