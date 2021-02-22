Бузова записала эмоциональное признание для экс-бойфренда

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова эмоционально высказалась о расставании с блогером Давидом Манукяном: откровения звезды растрогали поклонников.

Расставание Давы и Бузовой расстроило всех друзей и фанатов звездной пары. Некоторые поклонники принялись делать ставки на их воссоединение, пытались разоблачить из-за фиктивного расставания , а Филипп Киркорова и вовсе сделал предсказание на личную жизнь подруги. Все это заставило Бузову снова говорить о наболевшем.

Бузова записала эмоциональное признание для бывшего возлюбленного: в своей исповеди перед фанатами звезда приоткрыла завесу тайны над историей с расставанием.

Звезда намекнула, что оба не смогли уступить, объясниться друг перед другом и признать ошибку, из-за чего она решила самостоятельно вырваться из порочного круга. Также 35-летняя "поющая ведущая" заявила, что готова была на все ради блогера.

"Два года я была верна и любила одного мужчину. Хотела быть с ним до конца и навсегда, поддерживала и дарила ласку и заботу. Для меня он стал самым родным человеком", - высказалась Бузова.

Манукян также разоткровенничался перед СМИ: блогер высказался о своих чувствах и женщинах.

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