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Грядет Ночь Волков. Что надо делать?
Источник материала: Onliner
Похоже, за имидж белорусских волков взялись основательно. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» наметила на 27 февраля масштабную акцию, которая по замыслу должна одновременно начаться в разных точках страны. Для этого надо состыковать хваленые белорусские агроусадьбы, не менее хваленых и любящих родину белорусов, волчьих экспертов, а также самих волков. Рассказываем про шикарный способ провести выходные.
В АПБ не устают напоминать, что на белорусских волков по привычке валят все шишки, а это несправедливо. Специалисты организации могут долго и подробно говорить об этом, но сейчас стоит задача поплотнее познакомить общество с фигурантами.
«Ночь волков» — это что-то вроде разнопланового фестиваля, в котором участвуют Беловежская пуща и усадьбы (заинтересованные в гостях). В этом году, с учетом эпидемии, придумали децентрализованный формат. Небольшие (или большие) группы белорусов собираются на разных базовых точках с нормальным интернетом. Там смотрят онлайн-лекции специалистов (из Беларуси, США, Германии, Ирландии), пьют чай, весело проводят время. А как стемнеет — стартуют в лес по волчьим тропам с проводниками или руководствуясь инструкциями. Участникам обещано море эмоций и таз адреналина каждому.
Для участия надо
— Мы хотим поддержать агроусадьбы, бережно относящиеся к дикой природе и разделяющие наши природоохранные ценности, — объясняют в АПБ. — Информацию о тех, кто присоединится к нашему празднику, разместим на странице фестиваля. Также готовы поддержать хозяев усадеб информационно по вопросам, связанным с организацией «Ночи волков».
Остается главный вопрос: удастся ли увидеть (или услышать) реальных волков? Не всякий проводник сможет это гарантировать, но организаторы обещают сделать все возможное.
Учите пока матчасть:
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 110×90 мм
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 120×90 мм
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 170×77 мм
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Похоже, за имидж белорусских волков взялись основательно. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» наметила на 27 февраля масштабную акцию, которая по замыслу должна...
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