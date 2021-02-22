ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грядет Ночь Волков. Что надо делать?

22.02.2021 09:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Похоже, за имидж белорусских волков взялись основательно. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» наметила на 27 февраля масштабную акцию, которая по замыслу должна одновременно начаться в разных точках страны. Для этого надо состыковать хваленые белорусские агроусадьбы, не менее хваленых и любящих родину белорусов, волчьих экспертов, а также самих волков. Рассказываем про шикарный способ провести выходные.

В АПБ не устают напоминать, что на белорусских волков по привычке валят все шишки, а это несправедливо. Специалисты организации могут долго и подробно говорить об этом, но сейчас стоит задача поплотнее познакомить общество с фигурантами.

«Ночь волков» — это что-то вроде разнопланового фестиваля, в котором участвуют Беловежская пуща и усадьбы (заинтересованные в гостях). В этом году, с учетом эпидемии, придумали децентрализованный формат. Небольшие (или большие) группы белорусов собираются на разных базовых точках с нормальным интернетом. Там смотрят онлайн-лекции специалистов (из Беларуси, США, Германии, Ирландии), пьют чай, весело проводят время. А как стемнеет — стартуют в лес по волчьим тропам с проводниками или руководствуясь инструкциями. Участникам обещано море эмоций и таз адреналина каждому.

Грядет Ночь Волков. Что надо делать?

Для участия надо зарегистрироваться — как ходокам, так и усадьбам, готовым принять гостей (они платят за еду и жилье сами; адреналин, костер и волчьи тропы — за счет усадеб). По этой же ссылке — все организационные подробности и карта с локациями примкнувших усадеб. Особо требуются местные люди, способные рассказать про волков (и показать их).

— Мы хотим поддержать агроусадьбы, бережно относящиеся к дикой природе и разделяющие наши природоохранные ценности, — объясняют в АПБ. — Информацию о тех, кто присоединится к нашему празднику, разместим на странице фестиваля. Также готовы поддержать хозяев усадеб информационно по вопросам, связанным с организацией «Ночи волков».

Остается главный вопрос: удастся ли увидеть (или услышать) реальных волков? Не всякий проводник сможет это гарантировать, но организаторы обещают сделать все возможное.

Учите пока матчасть:

Кошелек Petek 1855 279 (гладкая кожа, черный/красный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 110×90 мм
132 р.
1 предложение
Зажим для денег Petek 1855 143 (гладкая кожа, черный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 120×90 мм
129 р.
1 предложение
Кошелек Minsker Pineforest (черный)
2 отзыва
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 170×77 мм
54,00 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, за имидж белорусских волков взялись основательно. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» наметила на 27 февраля масштабную акцию, которая по замыслу должна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бизнесу выдержать более 500 тысяч покупателей одновременно ― смотрите, через что прошел онлайн-гипермаркет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by