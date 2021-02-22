Грядет Ночь Волков. Что надо делать?

Источник материала: Onliner

Похоже, за имидж белорусских волков взялись основательно. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» наметила на 27 февраля масштабную акцию, которая по замыслу должна одновременно начаться в разных точках страны. Для этого надо состыковать хваленые белорусские агроусадьбы, не менее хваленых и любящих родину белорусов, волчьих экспертов, а также самих волков. Рассказываем про шикарный способ провести выходные.

В АПБ не устают напоминать, что на белорусских волков по привычке валят все шишки, а это несправедливо. Специалисты организации могут долго и подробно говорить об этом, но сейчас стоит задача поплотнее познакомить общество с фигурантами.

«Ночь волков» — это что-то вроде разнопланового фестиваля, в котором участвуют Беловежская пуща и усадьбы (заинтересованные в гостях). В этом году, с учетом эпидемии, придумали децентрализованный формат. Небольшие (или большие) группы белорусов собираются на разных базовых точках с нормальным интернетом. Там смотрят онлайн-лекции специалистов (из Беларуси, США, Германии, Ирландии), пьют чай, весело проводят время. А как стемнеет — стартуют в лес по волчьим тропам с проводниками или руководствуясь инструкциями. Участникам обещано море эмоций и таз адреналина каждому.





Для участия надо зарегистрироваться — как ходокам, так и усадьбам, готовым принять гостей (они платят за еду и жилье сами; адреналин, костер и волчьи тропы — за счет усадеб). По этой же ссылке — все организационные подробности и карта с локациями примкнувших усадеб. Особо требуются местные люди, способные рассказать про волков (и показать их).

— Мы хотим поддержать агроусадьбы, бережно относящиеся к дикой природе и разделяющие наши природоохранные ценности, — объясняют в АПБ. — Информацию о тех, кто присоединится к нашему празднику, разместим на странице фестиваля. Также готовы поддержать хозяев усадеб информационно по вопросам, связанным с организацией «Ночи волков».

Остается главный вопрос: удастся ли увидеть (или услышать) реальных волков? Не всякий проводник сможет это гарантировать, но организаторы обещают сделать все возможное.

Учите пока матчасть: