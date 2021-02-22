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В белорусской промышленности кратный рост убытков и рекордные долги

22.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В белорусской промышленности кратный рост убытков и рекордные долги

  • 22.02.2021, 9:15
В белорусской промышленности кратный рост убытков и рекордные долги
Фото: tut.by

Ничего хорошего для режима это не сулит.

Чиновники обрабатывают финансовые отчеты крупных и средних предприятий длительное время. Поэтому предварительные данные за 2020 год появились в феврале месяце, пишет сайт banki24.by.

По итогам года выручка флагманов промышленности выросла на 3,5% до 125,9 млрд BYN. Однако за тот же период цены производителей промышленной продукции увеличились на 5,6%. По этой причине выручка упала в реальном выражении к предыдущему году.

В 2020-м около 46,4% крупных и средних предприятий промышленности были либо убыточны по реализации продукции, либо имели рентабельность в пределах 0–5%. Доля потерпевших убытки с продаж составила 15,6%, низкорентабельных — 30,8%.

Только 2% компаний-флагманов отчиталось о рентабельности свыше 30%. Лишь 4,6% предприятий имели рентабельность на уровне 20–30%.

Конечный результат работы любого предприятия — это чистая прибыль либо убыток. Чистая прибыль (убыток) складывается из прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за вычетом налогов и сборов.

За 2020 год чистая прибыль промышленности упала на 43,7% до 3,145 млрд BYN. С поправкой на инфляцию реальная прибыль сократилась почти на 47%.

В прошлом году действовал указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. По этому документу предприятия получили право оттянуть отражение курсовых разниц на прибыль/убыток до конца 2022 года. Уже сейчас видно, что часть компаний воспользовалась этим правом. Так что реальные результаты промышленности будут хуже, чем сейчас есть на бумаге.

Доля убыточных компаний в промышленности выросла с 17,7% до 18,1%. Однако их чистые убытки увеличились гораздо заметнее — в 2,4 раза до 2,164 млрд BYN.

Больше половины убытков промышленности пришлось на две отрасли — деревообработку и целлюлозников (607,9 млн BYN), а также на производителей неметаллических минеральных продуктов (515,8 млн BYN). На третье место по убыткам вышло машиностроение (321,7 млн BYN).

Суммарные долги флагманов промышленности к началу 2021 года достигли рекордного значения — 77,2 млрд BYN. За 2020-й размер долга увеличился на 18,5% (на фоне девальвации белорусского рубля).

Рост на 18,5% — это самый высокий показатель за пятилетие. В 2019 году увеличение долга составило 3,2%, в 2018-м — 10%, в 2017-м — 11%, в 2016-м — 7,3%.

В 2020 году предприятия промышленности погасили большие долги по кредитам и займам — 47,7 млрд BYN (+14,8% к 2019-му). Долговая нагрузка по сравнению с выручкой составила 37,9% против 28,7% в среднем по экономике.

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