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«Деды воевали»: к 23 февраля в РФ выпустили стенгазету с солдатами Вермахта

22.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Деды воевали»: к 23 февраля в РФ выпустили стенгазету с солдатами Вермахта

  • 22.02.2021, 9:13
«Деды воевали»: к 23 февраля в РФ выпустили стенгазету с солдатами Вермахта

Фотофакт.

В стенгазету к 23 февраля в астраханском селе Верхний Баскунчак попали солдат НАТО и пулеметный расчет вермахта. Такой подарок своим покупателям приготовили сотрудники местного магазина «Магнит», пишет «Подъем».

Как только фотографии попали в интернет, в супермаркет сразу же прибыл глава сельской администрации, изъял плакат и публично растоптал.


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