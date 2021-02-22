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«Деды воевали»: к 23 февраля в РФ выпустили стенгазету с солдатами Вермахта
Источник материала: Хартия'97
«Деды воевали»: к 23 февраля в РФ выпустили стенгазету с солдатами Вермахта
Фотофакт.
В стенгазету к 23 февраля в астраханском селе Верхний Баскунчак попали солдат НАТО и пулеметный расчет вермахта. Такой подарок своим покупателям приготовили сотрудники местного магазина «Магнит», пишет
Как только фотографии попали в интернет, в супермаркет сразу же прибыл глава сельской администрации, изъял плакат и публично растоптал.
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