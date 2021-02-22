Источник материала: Хартия'97

Как белорусские власти больше 15 лет изобретают велосипед 22.02.2021, 9:00

Фото abw.by

Рассмотрим на примере мотовелозавода.

На днях Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Для чего – так и осталось загадкой.

По крайней мере, из опубликованных его пресс-службой высказываний это понять очень непросто.

Правитель констатировал очевидное: финансово-экономические показатели «не радуют», «долговую яму не удается решить», «утрачено ключевое звено производства — собственное конструкторское бюро». Но, конечно же, мотовелозавод «нельзя потерять».

«Салідарнасць» рассказывает о мучениях белорусского «Аиста» и объясняет, почему позиция Лукашенко им способствует.

Власти спасают мотовелозавод больше 15 лет

В 2005 известное в прошлом предприятие пришло, по сути, к банкротству. Осенью рабочие, которым не выплатили зарплату, даже перекрыли Партизанский проспект и объявили забастовку.

Акционированное ранее «Мотовело» забрали в собственность государства и стали думать, как его спасти. Выход нашли в продаже предприятия австрийскому ATEC Holding под руководством Александра Муравьева. Бизнесмен реанимировал производство – оно достигло 200 тысяч велосипедов и почти 12 тысяч мотоциклов в год.

Но тут в дело вновь вмешался Александр Лукашенко.

Инвестора посадили, но оказалось, что он был прав

В глазах правителя бизнесмен Муравьев совершил грех: он обещал вложить в производство 20 миллионов долларов, но сделал это лишь частично. Предприниматель не выполнил бизнес-план, а лишние площади стал сдавать в аренду.

В 2015 году Муравьева арестовали (после его приговорили к 11 годам), а «Мотовело» забрали обратно. Доводы о том, что инвестор вообще-то делал все что мог, что невозможно вернуть производство велосипедов на уровень советских времен в силу обострившейся конкуренции и дешевизны китайской продукции, власти не восприняли.

Лукашенко возмущался: «Ну, в конце концов, мы смотрели-смотрели за этим предприятием и он (Муравьев) уже пришел к председателю Мингорисполкома (Ладутько) с предложением продать эти земли, потому что неперспективны в развитии велосипедного производства».

Но когда в 2015 году гендиректором ОАО «Мотовело» назначили Николая Ладутько, тот предложил… тоже самое. Едва ли не с первых дней своей работы бывший чиновник говорит о необходимости нового современного производства: старые линии действительно морально устарели.

Раздвоение личности «Аиста»

После посадки Муравьева властям пришлось банкротить «Мотовело» из-за долгов предприятия. Они попытались начать с чистого листа, зарегистрировав ООО «Мотовелозавод» под управлением того же Ладутько. Новое юрлицо стало арендовать сборочные и офисные площади (совсем небольшие) у банкрота.

По большому счету, от «Мотолозавода» давно осталось только имя. Продукция собирается из зарубежных (прежде всего, китайских) комплектующих. После совещания у правителя Ладутько рассказал в эфире ОНТ, что на предприятии осталось работать около 120 человек (при Муравьеве работало около 2 500).

О характеристиках белорусских «Аистов» все в курсе. В том числе сам Лукашенко. В 2013-м он предъявлял Муравьеву:

– Почему я беру из пятерки этих велосипедов, которые у меня есть, я беру итальянский велосипед, а не твой? Почему? Беру, мизинцем поднимаю его, он полтора-два килограмма весом. Почему я твой не беру? Твой у меня висит, аккуратно под крышей подвешен — я его двумя руками, здоровый мужик и двумя руками снимаю.

В 2019-м Лукашенко засветился с младшим сыном на велопрогулке в Оршанском районе. Коля передвигался на Canyon, стоимостью несколько тысяч долларов.



Скриншот видео со страницы «Народные новости Витебска»

Лукашенко тянет с решением пять лет

Уже около пяти лет Ладутько настаивает: чтобы производство было минимально рентабельным, объем выпуска должен достигать 300 тысяч штук велосипедов в год, такого рынка в стране нет, можно попытаться зацепиться за экспорт (огромный риск!), но для этого нужно строить новое производство за 30-50 миллионов долларов.

Но Лукашенко по неведомым причинам принимать какое-либо решение (ставить окончательный крест на проекте или запускать новый) отказываться. Вот его путанное высказывание на совещании 16 февраля:

– Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании.

Трудно отделаться от ощущения, что правитель не оставляет надежд изобрести велосипед…

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