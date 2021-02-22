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Лондон призовет Совет ООН по правам человека рассмотреть ситуацию в Беларуси

22.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лондон призовет Совет ООН по правам человека рассмотреть ситуацию в Беларуси

  • 22.02.2021, 8:46
Лондон призовет Совет ООН по правам человека рассмотреть ситуацию в Беларуси
Доминик Рааб

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит на открытии 46-й сессии Совета в Женеве.

Совет ООН по правам человека должен отреагировать на ситуацию в сфере их соблюдения, складывающуюся в России, Беларуси, Китае и Мьянме. Об этом говорится в заявлении, с которым глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит в понедельник на открытии 46-й сессии Совета в Женеве. Женеве. Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин оффисом, сообщает ТАСС.

Коснувшись ситуации в Беларуси, британский министр назвал состоявшиеся в прошлом году в стране выборы сфальсифицированными, заявив, что вместе с жестоким подавлением Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в области прав человека.

"Этот Совет обязан продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека, в том числе обвинения в пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении. Великобритания продолжит поддерживать инициативы по сохранению темы Белоруссии в повестке дня так долго, как это будет необходимо, пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами", — пообещал Рааб.

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит на открытии 46-й сессии Совета в Женеве.
 
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