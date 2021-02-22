Источник материала: Хартия'97

К годовщине Революции Достоинства Роман Попков

22.02.2021, 8:42

Фото с сайта blog.babich.me

Украинцы всегда чувствовали себя хозяевами на своей земле, на своих улицах.

Сейчас важные февральские даты. Седьмая годовщина Революции Достоинства. 20 февраля 2014-го ушла в вечность Небесная сотня, 21 февраля спецназ милиции "Беркут" и Внутренние войска покинули правительственный квартал, 22 февраля Янукович был отстранен от власти.

Белорусские события 2020-го и российские события 2021-го вновь заставили многих оглянуться на тот опыт Украины, вспомнить о событиях той кровавой зимы. Фейсбучные украинцы месяцами твердят русским и белорусам: "у нас получилось, мы давили "беркутов" и защитили свою свободу, а вы так и будете ходить с цветочками, горькая участь терпил". Понятное дело, такая самодовольная позиция в чем-то уязвима, есть чего возразить – и им активно возражают.

Украинцам говорят о том, что Украина никогда с начала 90-х не жила при настоящей диктатуре. Что там государство никогда не закатывало политическую жизнь в бетон, как в РФ и РБ. В Украине в 2014 году оппозиционные партии заседали в парламенте (немыслимая для РФ и РБ ситуация). В Украине националисты из "Свободы" сидели депутатами в региональных парламентах. В Украине был как минимум один оппозиционный общенациональный телеканал. В Украине существовали уличные политические радикальные движухи, которые в 2013-2014 годах стали кулаками Майдана (в РФ и РБ все это растоптано, уничтожено). Да и в целом постсоветская Украина никогда не сталкивалась с таким уровнем репрессий и государственного насилия, какой был в РФ и РБ даже самых "вегетарианских" времен. Да, националистов преследовали, тот же Билецкий встретил революцию в тюрьме – но от реалий РФ и РБ чрезвычайно далеко. Да и трусливого Януковича трудно сравнивать с властными, волевыми тиранами, правящими в РФ и РБ.

То есть можно найти многие килограммы фактов, объясняющих успешность украинцев и бедственное положение белорусов и россиян. Я и сам эти факты часто привожу в разнообразных дискуссиях.

И все же. Ни один из вышеперечисленных факторов не играл бы роли, если бы не массовая готовность украинцев к героизму. "Массовый героизм" - это мало понятно многим тут, зумеры криво усмехнутся. Сформулирую по-другому. Украинцы всегда чувствовали себя хозяевами на своей земле, на своих улицах. Если власть начинала вести себя как обнаглевший жлоб, или как домашний тиран – они всегда были готовы огреть этого жлоба, тирана бейсбольной битой, сломать ему нос. Они чувствовали себя в своем праве. Именно поэтому в Украине невозможен Лукашенко, невозможен Путин. Именно поэтому Украина никогда не жила и не будет жить при тирании. Именно поэтому государство никогда не сможет закатать политическую жизнь нации в бетон.

Украинцы всегда были готовы к массовой мобилизации в режиме "или пан, или пропал". Январь 2014 года. В Раде провластное большинство, смяв сопротивление парламентской оппозиции, принимает "диктаторские законы". Законы, которые могут опустить Украину в ночь надолго. Молодежь идет по улице Грушевского навстречу "Беркуту". Вступает в бой. Потому что сейчас или никогда. Потому что "пан или пропал". В этом бою тебе никак не помогут ни парламентская оппозиция, ни порошенковский телеканал, ни развитые НКО. По тебе стреляют резиновыми пулями, сносящими половину лица на фиг. "Беркут" приматывает скотчем металлические гайки к светошумовым гранатам. Пленных спецназовцы вывозят в лес, пытают, убивают. Раненых достают даже из больниц, тоже увозят. Все как в Минске в худшие дни. Противопоставить этому можно только массовый героизм, массовую решимость. Бойцы режима начинали отступать только когда видели смерть в глазах восставших горожан.

Об этом факторе – о готовности к массовому героизму ради того, чтобы остановить надвигающуюся ночь – нужно помнить, думая об успешности Украины. Без этого фактора все остальное было бы совсем не важно. Без этого Янукович принял бы "диктаторские законы", парламентскую оппозицию вышвырнули бы из парламента, антисистемную улицу передавили, независимые телеканалы закрыли.

Никого ни к чему не призываю, не поучаю. У каждой нации свой путь. Просто вспоминаю важные украинские даты.

Роман Попков, "Фейсбук"

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