Источник материала: Хартия'97

«Финансово щемить окружение пересидента начинает даже Россия» 1 22.02.2021, 8:36

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фото: Onliner

Как же нам увеличить силу протеста?

Писательница Евгения Пастернак подвела итоги еще одного протестного воскресенья в Беларуси. Свой текст она опубликовала в «Фейсбуке» .

День родного языка.

Дзень роднай мовы.

Я счастлива, что знаю два прекрасных языка. Завидую тем, кто знает больше.

Наши медики записали очень трогательное обращение на белорусском языке. Это их ответ на то, что белорусский язык не развит, а технический вообще якобы не существует.

Ниже прекрасное видео, которое записали четыре партизанских района, Серебрянка, Шарики, Тракторный и Велозавод. Марш из мюзикла «Отверженные» в переводе Хадановича.

Дипломаты европейских стран, Великобритании, Швейцарии, США и Японии выбрали белорусские слова, которые им нравятся больше всего и тоже записали красивое видео.

Что касается пересидента, то он пугает нас белорусским языком с детского сада, что, конечно, диагноз…

Была опубликована формула успешности протеста.

Сила протеста = вера в успех, умноженная на силу триггера и деленая на страх (V*T/F).

Чем больше вера в победу и сильнее триггер, тем больше сила протеста, а соответственно, страх силу протеста глушит.

С августа числитель уменьшился, а знаменатель вырос.

Во мне технарь никогда не засыпал, поэтому я предлагаю рассмотреть и обратную формулу.

Сила противостояния протесту = вера в успех, умноженная на деньги, деленная на страх наказания

С августа и тут числитель сильно уменьшился, а знаменатель неуклонно растет.

Так что я по-прежнему смотрю вперед с абсолютной уверенностью в том, что мы победим, потому что свою задачу вижу в том, чтобы и вы не теряли веру в победу. Это важно.

Как же нам увеличить силу протеста?

Верить в победу и перестать бояться.

За триггерами дело не станет, власть у нас молодец — поводы подкидывает регулярно.

Что же работает на то, чтобы уменьшить силу противостояния протесту?

Мы можем увеличить знаменатель, то есть страх наказания.

Инициатива BYPOL продолжает сливать видео, подтверждающие совершенные преступления, сегодня опять появились сливы с видеорегистраторов и (очередное видео убийства Тарайковского/ru/news/2021/2/21/412266/).

Внутри силовой вертикали продолжаются чистки, а инициатива BYPOL благодарит тех, кто изнутри системы отправляет им сведения.

Пусть они там изнутри друг друга подозревают.

Со своей стороны система пытается истерично посчитать протестующих. Информационная система «БЕСпорядки» насчитывает 30 000 человек, которые проходили по 23.34.

Не очень понятно, что они дальше собираются делать с этой базой. И я бы на их месте лучше считала своих, так работы меньше. Посчитали 3%, а остальные — протестующие.

А вообще, слабовики чем дальше, тем больше делают из себя идиотов. В Жлобине пришли с обыском к родственникам редактора гомельского ресурса «Сильные новости», потому что на соседней улице висел флаг. Достойный повод для обыска.

А потом ругались с козами, которые не хотели пускать их в сарай. Козы устроили несанкционированный пикет.

Кстати, происходящее закручивание гаек в какой-то момент сработает в обратную сторону. Если меня могут задержать за то, что на соседней улице висит флаг, а мои козы не любят господина пересидента, то бояться смысла уже нет.

Несмотря ни на что, еще не было ни одного дня без уличных акций. И, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо тем, кто продолжает выходить на марши и в цепочки.

Это не мелочь, это огромная и нужная работа для нас всех. Внутри страны сейчас это большой риск.

Снаружи это бесценная поддержка. Мы знаем, что не одни, что вы, дорогие диаспоры, о нас помните. Мы знаем, что вы нас не бросите.

Сегодня прошли акции белорусских диаспор, посвященные дню родного языка: Москва, Питер, Киев, Львов, Вильнюс, Варшава, Вроцлав, Краков, Торунь, Гданьск, Белосток, Дюссельдорф, Осло…

Еще в знаменателе силы противостояния протесту — деньги. Деньги — это то, что держит режим, деньги, это то, что держит людей вокруг режима.

Не будет денег, все развалится гораздо быстрее. А финансово щемить окружение пересидента начинает даже Россия. Не потому что его не поддерживает, а потому что там тоже есть люди, которые хотят заработать.

Теперь, в канун 8 марта, начали задерживать фуры с цветами на границе. Оказывается, это тоже был прикорытный белорусский бизнес.

И у меня такое ощущение, что власти подбираются к частным аптекам.

А «Гомельхлебпром» сегодня сообщил, что муки даже на три дня не осталось, и они не могут выполнить заказы магазинов Гомеля и области на хлебобулочную продукцию.

Друзья, у нас впереди тяжелая неделя, опять суды, опять будут несправедливые приговоры, но давайте помнить, что наш числитель должен расти, а знаменатель уменьшаться.

И все у нас будет хорошо.

Жыве Беларусь!

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