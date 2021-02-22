ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Баста»: Вместе — и до победы!

22.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Баста»: Вместе — и до победы!

1
  • 22.02.2021, 8:26
«Баста»: Вместе — и до победы!

Начинаем новую неделю протестов.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал обращение к своим подписчикам.

— Доброе утро, друзья!

Вчера мы отмечали День родного языка, сегодня - начинаем новую неделю нашего нелегкого пути.

Напоминаем, что новости, фото и видео, связанные с протестами в Беларуси вы можете прислать на @basta_1bot.

Вместе — и до победы!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начинаем новую неделю протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уплата взносов в ФСЗН: сроки прежние, ответственность — новая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by