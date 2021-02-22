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«Баста»: Вместе — и до победы!
Источник материала: Хартия'97
«Баста»: Вместе — и до победы!
Начинаем новую неделю протестов.
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— Доброе утро, друзья!
Вчера мы отмечали День родного языка, сегодня - начинаем новую неделю нашего нелегкого пути.
Напоминаем, что новости, фото и видео, связанные с протестами в Беларуси вы можете прислать на
Вместе — и до победы!
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Начинаем новую неделю протестов.
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