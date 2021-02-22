Источник материала: Хартия'97

«Баста»: Вместе — и до победы! 1 22.02.2021, 8:26

Начинаем новую неделю протестов.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал обращение к своим подписчикам.

— Доброе утро, друзья!

Вчера мы отмечали День родного языка, сегодня - начинаем новую неделю нашего нелегкого пути.

Напоминаем, что новости, фото и видео, связанные с протестами в Беларуси вы можете прислать на @basta_1bot .

Вместе — и до победы!

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