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Бойкот ЖКХ: стало известно количество неоплаченных белорусами жировок

22.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бойкот ЖКХ: стало известно количество неоплаченных белорусами жировок

  • 22.02.2021, 8:22
  • 1,932
Бойкот ЖКХ: стало известно количество неоплаченных белорусами жировок

Счет идет на сотни тысяч.

На 1 января не оплачено более 400 тыс. жировок (квитанций на оплату коммунальных услуг), сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель, пишет сайт naviny.by.

«В последние месяцы прошлого года — октябрь-декабрь — количество просроченных лицевых счетов доходили до 470—490 тыс., на 1 января мы видим цифру чуть более 400 тыс. Но это не говорит о том, 400 тыс. лицевых счетов — это неплательщики. 70% из них с задолженностью не более трех месяцев», — заявил министр.

По его словам, в список неплательщиков попадают и те, кто забыл заплатить до 25-го числа каждого месяца или недоплатил 1-2 рубля.

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