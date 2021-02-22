Источник материала: Хартия'97

Силовой блок распадается и делает свержение Лукашенко гарантированным 5 22.02.2021, 8:19

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Это не является тайной в Беларуси.

Российский политолог Андрей Суздальцев проанализировал в статье для сайта politoboz.com последние заявления Лукашенко и пришел к выводу, что узурпатор все чаще выдает сам себя:

— Лукашенко сам не заметил, как вполне обоснованно доказал, что сейчас против него большая часть населения Беларуси, что автоматически ставит под вопрос утверждение белорусских властей о том, что «мятеж» инспирирован из-за рубежа.

Однако, если целые группы белорусского общества объявлены врагами, то нет никаких иллюзий в отношении фашистского характера правящего режима, как и подготовки хунты к ликвидации враждебных групп, т.е. к карательной акции или гражданской войне.

Российский политолог уверен, что белорусский режим подходит к концу. Дело только в динамике процессов:

— Отдельно скажем о том, что уже не является тайной в Беларуси — силовой блок медленно, но неуклонно распадается , что делает свержение власти Лукашенко гарантированным. Вопрос только в динамике процессов, разваливающих последнюю опору Лукашенко.

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