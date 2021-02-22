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Силовой блок распадается и делает свержение Лукашенко гарантированным
Источник материала: Хартия'97
Силовой блок распадается и делает свержение Лукашенко гарантированным
Это не является тайной в Беларуси.
Российский политолог Андрей Суздальцев проанализировал в статье для сайта
— Лукашенко сам не заметил, как вполне обоснованно доказал, что сейчас против него большая часть населения Беларуси, что автоматически ставит под вопрос утверждение белорусских властей о том, что «мятеж» инспирирован из-за рубежа.
Однако, если целые группы белорусского общества объявлены врагами, то нет никаких иллюзий в отношении фашистского характера правящего режима, как и подготовки хунты к ликвидации враждебных групп, т.е. к карательной акции или гражданской войне.
Российский политолог уверен, что белорусский режим подходит к концу. Дело только в динамике процессов:
— Отдельно скажем о том, что уже не является тайной в Беларуси —
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Это не является тайной в Беларуси.
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