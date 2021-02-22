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Экономист: «Масштаб террора в Беларуси стал беспрецедентным.»
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дмитрий Болкунец – о текущей ситуации, а также – возможной реакции на договоренности Лукашенко и Путина.
– Масштаб террора стал беспрецедентным, – пишет экономист в российской
Власть считает, что им удалось переломить ситуацию и подавить протесты. Это заблуждение. Весной 2021 года стоит ожидать активизации уличной протестной активности. Началом вероятно станет 25 марта, когда празднуется день образования Белорусской народной республики.
Позиция Москвы в белорусском политическом кризисе обвалила доверие со стороны населения к России. Безоговорочная поддержка Лукашенко, попытка не допустить хаоса, иллюзия, что таким образом можно надежно привязать Беларусь к России. Однако ничего кроме кредитов Кремль не предлагает.
Сохранение текущего статуса приведет к постепенной потере Беларуси в качестве союзника России в ближайшие 5-10 лет. Смена поколений и восприятие России в качестве страны, поддерживающей диктатуру, обрекает на полный развод в будущем.
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Дмитрий Болкунец – о текущей ситуации, а также – возможной реакции на договоренности Лукашенко и Путина.
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