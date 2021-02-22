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Венедиктов: «Путин на встрече с Лукашенко будет настаивать на календаре»

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» прогнозирует, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко. Коротко и просто.

Венедиктов: «Путин на встрече с Лукашенко будет настаивать на календаре»

― Думаю, финансовые разговоры, рассуждает он в эфире своей радиостанции. ― С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко.

Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно.

***

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Главред «Эха Москвы» прогнозирует, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко.
 
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