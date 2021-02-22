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Венедиктов: «Путин на встрече с Лукашенко будет настаивать на календаре»
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» прогнозирует, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко. Коротко и просто.
― Думаю, финансовые разговоры, рассуждает он
Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно.
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Переговоры правителей России и Беларуси пройдут 22 февраля.
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Главред «Эха Москвы» прогнозирует, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко.
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