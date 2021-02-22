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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты назвали ошибки, приводящие к ржавчине на кузове авто Многие даже и не догадываются, что сами невольно провоцируют появление коррозии.

Эксперты советует перед нанесением мастики на транспортное средство очистить и обезжирить арки колес. Если нанести замазку на грязную поверхность, ржавчина точно появится. Проблема станет заметна, лишь когда в арке образуется сквозная коррозия.Поверхность нужно тщательно обработать перед оклейкой кузовных деталей виниловой пленкой. Перед этим автомобиль нужно тщательно помыть, все детали обработать особым составом, после чего их снять и оклеить пленкой. Если не произвести нужные приготовления, то под пленкой металл может окислиться, а это приведет к ржавчине на кузове.Еще одним неверным решением будет экономия на том, чтобы установить самодельную защиту силового агрегата. Она способна нарушить воздушный обмен под капотом, стать причиной скопления грязи, а также реагентов, которые приведут к коррозии и уже через пару лет станут причиной серьезных проблем со ржавчиной в скрытых полостях подрамника.