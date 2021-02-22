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Эксперты назвали ошибки, приводящие к ржавчине на кузове авто

22.02.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты назвали ошибки, приводящие к ржавчине на кузове авто
Иллюстративное фото
Автовладельцы новых бюджетных моделей пытаются самостоятельно справиться с плохой шумоизоляцией и обрабатывают арки колес особой вибродемпфирующей мастикой. Если неверно подготовить поверхность к этой процедуре, то в будущем вас ждут серьезные проблемы со ржавчиной.

Эксперты советует перед нанесением мастики на транспортное средство очистить и обезжирить арки колес. Если нанести замазку на грязную поверхность, ржавчина точно появится. Проблема станет заметна, лишь когда в арке образуется сквозная коррозия.

Поверхность нужно тщательно обработать перед оклейкой кузовных деталей виниловой пленкой. Перед этим автомобиль нужно тщательно помыть, все детали обработать особым составом, после чего их снять и оклеить пленкой. Если не произвести нужные приготовления, то под пленкой металл может окислиться, а это приведет к ржавчине на кузове.

Еще одним неверным решением будет экономия на том, чтобы установить самодельную защиту силового агрегата. Она способна нарушить воздушный обмен под капотом, стать причиной скопления грязи, а также реагентов, которые приведут к коррозии и уже через пару лет станут причиной серьезных проблем со ржавчиной в скрытых полостях подрамника.
 
 
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Многие даже и не догадываются, что сами невольно провоцируют появление коррозии.
 
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