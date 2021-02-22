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Названа опасность совместного использования аккаунтов

22.02.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названа опасность совместного использования аккаунтов
Фото: Depositphotos / stockasso
Насколько совместное использование аккаунтов безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Общая учетная запись, например, в сервисах для просмотра фильмов или в облачном хранилище данных имеет свои плюсы, в том числе позволяет сэкономить. Но у совместного использования информации есть и обратная сторона, отметил эксперт. И источник риска, по его словам, ‒ не в виртуальном пространстве, а в человеческих взаимоотношениях.

«Сейчас у вас могут быть доверительные отношения, но непонятно, какие отношения сложатся у вас с другим человеком через неделю, через месяц, через два-три года», – пояснил Олег Седов.


Эксперт уверен, что главным правилом должно оставаться наличие отдельного аккаунта для каждого пользователя, особенно в тех случаях, когда это касается личной жизни или бизнес-интересов.

Специалист по информационной безопасности добавил, что если у вас уже имеется совместно используемая учетная запись, то при желании можно сделать некоторые данные конфиденциальными.
 
 
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Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях сейчас достаточно распространено.
 
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