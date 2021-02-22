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Беларусь хочет купить АК-12

22.02.2021 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь планирует купить небольшую партию новейших российских автоматов АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников» на оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в ОАЭ, пишет РИА Новости.


Изображение: kalashnikov.com

По словам представителей концерна, в АК-12 используется малоимпульсный патрон 5,45×39 мм, в результате к оружию проявляют интерес страны, использующие этот патрон. Партии АК-12 уже отправились в Армению и Казахстан, теперь интерес к покупке некоторого количества автоматов для испытаний проявляет Беларусь.

АК-12 уже принят на вооружение в России, первые автоматы пошли в войска в 2018 году. По итогам использования в армии в оружие уже были внесены изменения: АК-12 обзавелся более легким, эргономичным и регулируемым по длине прикладом, рукояткой управления огнем со спусковой скобой и усовершенствованным прицелом.

АК-12 питается из магазинов емкостью 30 патронов, имеет прицельную дальность в 800 метров и оснащен планками Пикатинни для крепления навесного оборудования. Автомат имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.

 
 
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Пока этот автомат есть на вооружении только у России.
 
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