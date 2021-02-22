«После похудения моя жизнь не наладилась». Женщины - о том, как им удалось полюбить себя

Источник материала: Tut.by

Полюбить себя — это просто? Наши сегодняшние героини так не считают. Они рассказали о том, как учились принимать свою внешность и внутренний мир, поделились переживаниями и результатом, который вас вдохновит. Мы продолжаем проект о любви к себе вместе с сетью фирменных магазинов французской косметики и парфюмерии Yves Rocher в Беларуси. Кстати, по промокоду «СЛюбовьюКСебе» вы получите подарок при покупках на сайте и даже без покупок в оффлайн-магазинах сети.

«Стеснялась худобы и надевала под штаны плотные колготки»

Наша первая героиня Надежда поделилась историей о принятии собственного тела:

— Мне 30 лет. Я родилась с весом 2,2 килограмма, три дня лежала «под колпаком». Спасли. Всё детство была очень худой, отставала в весе от сверстников, выслушивала оскорбления, но в обиду себя не давала! Была мелкая и при этом боевая, поэтому лезла в драку. Мальчики уважали меня за это.

В возрасте 17 лет весила 41 килограмм. Стыдно было примерять юбку. Под штаны я надевала плотные колготки, чтобы придать объем ногам.

После рождения сына мой вес не сильно изменился, но всё внутри как будто перевернулось. Примерно с того момента, как ребенку исполнилось три месяца, я начала понимать: он принимает меня такой, какая я есть. И я полюбила себя! Сейчас вешу 46 килограммов при росте 162 см. Да, это не очень много, но я стала нравиться себе, а это главное!



Надежда

«Поздней ночью я решила уйти от некогда любимого человека»

Участница Ольга рассказала о проработке психологических проблем, которые мешали жить гармонично:

— Я счастлива, что тема любви к себе становится популярнее с каждым днем. Мне кажется, что нет ничего важнее, чем жить в гармонии с собой.

Я старший ребенок в семье, отвечала за многое с раннего детства. Это наложило сильнейший отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Именно от излишней ответственности начала появляться нелюбовь. Я чувствовала важность своей миссии — быть помощницей, поэтому казалось, что мои личные потребности могут подождать.

И вот, будучи взрослой и самостоятельной, я изо дня в день решала, что сначала помогу другим, а потом уже разберусь со своими вопросами. Параллельно с этим 20 лет жила надежда, что рано или поздно меня заметят окружающие, оценят коллеги, поблагодарят друзья, полюбит мужчина.

Увы, не полюбили, не оценили, а лишь использовали в своих целях. Изредка были слова благодарности, но не любви. Я опустилась на дно тоски и ужаса, поняла, что дальше так нельзя.



Ольга до начала новой жизни

У каждого из нас в жизни наступает переломный момент. Мой произошел однажды поздней ночью, когда я решила уйти от некогда любимого, но не любящего человека. Раньше мне казалось, что он упрекает меня, чтобы я стала лучше. Но той мартовской ночью стало понятно: пытаясь быть удобной для других, я стала чужим для самой себя человеком с потухшим взглядом.

Моя новая жизнь началась с консультации психолога. Были и откаты к прошлому упадническому настрою, и светлые дни, полные оптимизма. Качели жалости-требовательности носили меня примерно полтора года.

Я взахлеб читала книги по психологии, применяла все практические упражнения на себе, пошла на курсы коучинга. Интересно, что я стала учиться просить, ведь раньше была сильной и всё могла сама.

Благодаря тому, что я начала хвалить, слушать и слышать себя, во мне зародилось новое дыхание. За последние полгода в жизни произошло много приятных событий: участие в телешоу, съемки для рекламы одежды. Раньше я не могла мечтать о таком.



Ольга в новой жизни

Теперь я горжусь тем, что выстояла и справилась. А еще знаю, что меня начали ценить и любить, но лишь после того, как я сама к себе начала испытывать эти волшебные чувства.

«Сначала я похудела, но этого было недостаточно»

Наша читательница Анастасия поделилась своим опытом, в котором было место разочарованию и новым надеждам:

— Мне 27 лет. Я жена, мама двух замечательных мальчишек. И женщина! Я не боюсь этого слова в свои молодые годы. Оно меня никак не обижает, не оскорбляет. Наоборот, в нем ощущаются зрелость, ответственность и гордость.

Конечно, так было не всегда. С детства и лет до 24 я ощущала себя не на своем месте. Казалось, что я недостаточно красивая, недостаточно внимательная, недостаточно послушная. Как говорила мне в детстве мама: «В семье не без урода». И, пожалуйста, не нужно считать мою маму плохой женщиной. Этими словами она пыталась не оскорбить меня, а донести, что я не такая как все.

Свой первый шаг на пути к любви и принятию себя я сделала через тело — начала худеть. Казалось, что все мои проблемы только в этом. Если я похудею, то мы наладим взаимоотношения с мамой, а с мужем начнем жить «душа в душу».



Анастасия до и после похудения

И вот, сбросив 17 килограммов, достигнув заветного числа на весах, я не ощутила счастья. Почувствовала несправедливость, начала изучать внутренние причины появления лишнего веса, разбираться в психологии. Теперь я точно могу сказать: все проблемы были в голове, но там же был и ключ к гармонии!

Я начала «лечить» душу. Выпросила у мужа деньги на месячное участие в клубе медитативных практик, начала проходить их. Проработала отношения с родителями, избавилась от груза обид и недовольства. Теперь я чувствую к ним только любовь, благодарность и уважение. Получила профессию психолога. Помогаю людям найти в себе ту силу, которую почувствовала сама.



Анастасия сейчас

В завершение хочу напомнить всем, что любить — это глагол. Любить — это что-то делать, в том числе и для себя! Не забывать про зарядку для тела, читать книги для разума, быть благодарным для души. В этом и заключается путь к гармонии.

Кто из участниц вдохновил вас? Голосуйте за понравившиеся истории. Голосование продлится до 9.00 1 марта. Выбирать понравившиеся рассказы можно один раз в сутки с одного устройства. Победительница голосования получит приз — косметику Yves Rocher .

Мы продолжаем принимать заявки на конкурс до 9.00 25 февраля. Успейте рассказать свою историю!

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