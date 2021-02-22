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Эксперт перечислил пять моделей надежных подержанных автомобилей
Источник материала: Tut.by
Рынок подержанных автомобилей огромен: от наследия советской эпохи до уникальных машин с другого конца света. Какие модели будут исправно служить нескольким хозяевам подряд? Мы обратились за советом к специалисту автосалона
Менеджер по продажам Максим Тарасевич напоминает: то, как долго автомобиль будет вас радовать, зависит в первую очередь от вас самих. Будьте внимательны в момент выбора.
Невозможно четко сказать при покупке, сколько еще лет та или иная машина будет ездить без проблем. Важно уделять достаточно внимания ее обслуживанию, своевременно проходить ТО и менять расходники.
К автомобилям премиум-класса всегда нужен особый подход.
— Эти модели ошибок не прощают. Если вы не готовы тратить на их обслуживание существенные суммы, лучше изначально выбрать что-то более бюджетное, — считает Максим.
Эксперт автосалона
Toyota Rav4. «Идеальный вариант для большой семьи»
Эксперт начинает рассказ с Toyota Rav4 третьего поколения, выпускавшейся с 2008 по 2010 годы. Изначально эта модель была представлена только на североамериканском рынке. Позже ее стали покупать и в Европе. А в Беларуси этот автомобиль — с 2013 года. Популярность среди наших автолюбителей он приобрел именно благодаря своей надежности и вместительности.
— Одно из главных преимуществ модели — 2,5-литровый мотор с небольшим расходом топлива. Производитель устранил в нем некоторые «болячки» старых двигателей Rav4, что сделало его более надежным и экономичным. Владельцы оценили малый расход топлива по сравнению с предыдущим мотором в 2,4 литра. У автомобиля удлиненная колесная база, благодаря чему он более устойчив на высокой скорости и предсказуем при поворотах. И еще один важный момент — машина семиместная. Идеальный вариант для большой семьи или любителей путешествовать компанией.
Приобретать этот автомобиль специалист рекомендует людям с опытом вождения. Или уверенным новичкам, которых не пугают габариты.
— В обслуживании автомобиль недорогой. Если вовремя делать антикоррозийную обработку и в целом следовать регламенту — проблем не будет, — обещает он.
Kia Ceed. «Отличный городской автомобиль»
В Kia Ceed первого поколения автомобилисты ценят интересную комплектацию, богатую функциональность и простоту обслуживания. Выпускалась эта модель с 2012 по 2015 годы, и ее до сих пор считают одним из лучших вариантов для поездок по городским дорогам.
— У этого автомобиля словацкая сборка, которая очень ценится на вторичном рынке. Считается, что кузов в ней более устойчивый к реагентам, которыми посыпают наши дороги зимой. Здесь установлены обычный атмосферный мотор и механическая коробка передач — по сути ломаться нечему. Поэтому проблем Kia Ceed чаще всего не приносит, — рассказывает Максим. — Из минусов владельцы отмечали быстрый износ материала отделки салона. По подвеске замечаний от клиентов не было, она надежная. Клиренс у модели низкий, как у обычного хэтчбека, поэтому для бездорожья, конечно, это неподходящий вариант. Kia Ceed — отличный городской автомобиль.
Kia Ceed очень часто приобретают как первую машину — она отлично «держит дорогу». Причем, по словам специалиста, модель пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин.
Mitsubishi ASX. «В таком автомобиле сразу чувствуешь себя увереннее»
Mitsubishi ASX — автомобиль японской сборки с повышенным клиренсом. Выпускалась эта позиция с 2010 по 2012 год и, по мнению эксперта, подходит абсолютно всем: от новичков до уверенных водителей.
— Простой атмосферный мотор и механическая коробка передач — золотое сочетание для кроссовера. Расход топлива приятно удивляет: в городе — восемь литров на 100 километров, на трассе — шесть. Иногда клиенты жалуются на жесткость подвески и небольшой для кроссовера багажник. Но при бережной эксплуатации подвеска не подводит. А задние сиденья автомобиля легко складываются, освобождая место, поэтому его в большинстве случаев хватает, — делится эксперт.
Это хороший автомобиль как для города, так и для плохо проходимых дорог:
— Я бы рекомендовал его тем, кто садится за руль впервые, но хочет не седан, а что-то повыше — в таком автомобиле сразу чувствуешь себя увереннее. Но даже если у вас уже есть опыт вождения, а вы просто хотите пересесть на автомобиль побольше и иметь такой же расход топлива, как на малолитражках, то это именно то, что нужно.
Chevrolet Malibu. «Комфортный автомобиль среднего класса»
Американские автомобили, по словам Максима, уверенно завоевывают белорусский рынок. Так, седан Chevrolet Malibu девятого поколения, который выпускался с 2015 по 2018 годы, успел полюбиться автомобилистам из СНГ за лучшее соотношение цена-качество-комфорт-дизайн. Позиционируется как автомобиль среднего класса.
— Учитывая, что опции в комплектации этого автомобиля можно докупить, у нас на вторичном рынке есть базовые версии с очень интересными и приятными «допами», — рассказывает менеджер. — Уже в базе машина может «похвастаться» десятью подушками безопасности, антиблокировочной системой, системами курсовой устойчивости и помощи в гору, датчиком давления в шинах, галогеновой передней оптикой с датчиком света, штатной аудиосистемой, кондиционером с климат-контролем, передними креслами с шестью регулировками. Салон, естественно, будет тканевым.
Затем от комплектации к комплектации будут добавляться камера заднего вида, кожаный салон, ряд систем безопасности вроде контроля слепых зон и активного круиз-контроля, который способен самостоятельно останавливать автомобиль при опасном приближении к препятствию. В более дорогих версиях присутствуют продвинутая аудиосистема, вентиляция передних сидений, запуск мотора кнопкой, штатная навигация, диски диаметром от 17 до 19 дюймов (базовые — на 16 дюймов), восемь новых цветов кузова.
Эксперт считает, что по технической составляющей вопросов к машине нет вообще. Единственное нарекание от владельцев — недостаточная шумоизоляция:
— Этот автомобиль — золотая середина среди всего, что сейчас у нас есть из Штатов. Можно найти модели дешевле, но такого удобства они не предоставят. А дизайн Malibu просто взорвал спрос на эти авто, как только они поступили на белорусский рынок. Машина продает себя сама по одной только фотографии.
Nissan Qashqai. «Для водителей с опытом»
Закрывает наш топ надежности Nissan Qashqai второго поколения, выпускавшийся с 2013 по 2017 годы. Автомобиль английской сборки, представлен в комплектации se+, которая поставлялась на рынок СНГ с уже готовым пакетом для наших дорог.
— В своем классе этот автомобиль считается одним из лучших благодаря самому высокому клиренсу — 200 мм и двойной оцинковке кузова, — рассказывает Максим. — А уверенности покупателям добавляет то, что на оцинкованный кузов Nissan Qashqai еще и дается 12 лет гарантии на сквозную коррозию. Машина по-настоящему комфортная: есть и двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, встроенная навигация, очень просторные салон и багажник. Автомобиль не самый дешевый в обслуживании, но если внимательно к нему относиться и вовремя заезжать на сервис, он не подведет.
Приобретать эту модель эксперт советует водителям с опытом вождения. Все из-за габаритов автомобиля — новичку, скорее всего, с ними придется нелегко.
— Основную популярность Qashqai завоевал у нас благодаря явным преимуществам перед другими марками в своем классе и доступным ценам в различных комплектациях — легко выбрать себе автомобиль по бюджету, — говорит эксперт.
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