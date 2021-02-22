Астероид размером со стадион летит к Земле

Американское космическое агентство сообщило о приближении к нашей планете астероида, размер которого специалисты оценивают в футбольный стадион.





Как отмечается , небесное тело (получило название 2020 XU6). 22 февраля оно подойдет к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.

Также в этот день мимо Земли пролетят астероиды 2020 BV9 (диаметр 23 метра) и 2021 CC5 (диаметр 40 метров).

В США оценивают подобные небесные тела потенциально опасными, так как в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.