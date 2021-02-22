ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новой Зеландии ребенок залез в стиральную машину и умер

22.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии ребенок залез в стиральную машину и умер

В Новой Зеландии в стиральную машину с фронтальной загрузкой забрался ребенок дошкольного возраста. Малыша обнаружили после включения машины. Ребенок получил травмы и умер в больнице. О трагедии информирует Daily Mail.

Инцидент произошел в пригороде Крайстчерча вечером 19 февраля. После включения стиральной машины, в ней был обнаружен ребенок. Его в бессознательном состоянии госпитализировали. Малыш скончался в больнице.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. При этом правоохранители не считают смерть ребенка подозрительной.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новой Зеландии в стиральную машину с фронтальной загрузкой забрался ребенок дошкольного возраста. Малыша обнаружили после включения машины. Ребенок получил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь хочет купить АК-12
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by