В Новой Зеландии ребенок залез в стиральную машину и умер

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии в стиральную машину с фронтальной загрузкой забрался ребенок дошкольного возраста. Малыша обнаружили после включения машины. Ребенок получил травмы и умер в больнице. О трагедии информирует Daily Mail.

Инцидент произошел в пригороде Крайстчерча вечером 19 февраля. После включения стиральной машины, в ней был обнаружен ребенок. Его в бессознательном состоянии госпитализировали. Малыш скончался в больнице.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. При этом правоохранители не считают смерть ребенка подозрительной.

Фото: Getty Images

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