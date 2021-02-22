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В Новой Зеландии ребенок залез в стиральную машину и умер
Источник материала: ОНТ
В Новой Зеландии в стиральную машину с фронтальной загрузкой забрался ребенок дошкольного возраста. Малыша обнаружили после включения машины. Ребенок получил травмы и умер в больнице. О трагедии
Инцидент произошел в пригороде Крайстчерча вечером 19 февраля. После включения стиральной машины, в ней был обнаружен ребенок. Его в бессознательном состоянии госпитализировали. Малыш скончался в больнице.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. При этом правоохранители не считают смерть ребенка подозрительной.
Фото: Getty Images
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В Новой Зеландии в стиральную машину с фронтальной загрузкой забрался ребенок дошкольного возраста. Малыша обнаружили после включения машины. Ребенок получил...
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