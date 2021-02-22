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Около столицы Нигерии разбился военный самолет
Источник материала: ОНТ
ЧП в небе над столицей Нигерии. Возле аэропорта разбился военный самолет.
Все семь человек, которые находились на борту, погибли. Сообщается, что пилот отвел машину от жилых кварталов. Самолет упал в поле, где полностью сгорел. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа двигателя.
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ЧП в небе над столицей Нигерии. Возле аэропорта разбился военный самолет. Все семь человек, которые находились на борту, погибли. Сообщается, что пилот отвел машину...
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