Около столицы Нигерии разбился военный самолет

Источник материала: ОНТ

ЧП в небе над столицей Нигерии. Возле аэропорта разбился военный самолет.

Все семь человек, которые находились на борту, погибли. Сообщается, что пилот отвел машину от жилых кварталов. Самолет упал в поле, где полностью сгорел. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа двигателя.

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