ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Екатеринбурге горели жилой дом и шиномонтажная мастерская, спасены трое детей

22.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге горели жилой дом и шиномонтажная мастерская, спасены трое детей

Крупный пожар вспыхнул рано утром в Екатеринбурге: горел частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на Московском тракте возле торгово-развлекательного центра «Мега» поступило к спасателям в понедельник около пяти утра по местному времени. 

Вскоре пожар был потушен прибывшими на место работниками МЧС. Сообщается, что горели надворные постройки, частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской на площади 200 квадратных метров. Тушение осложнялось сильной задымленностью и высокими температурами, а также плотностью застройки.

Для ликвидации происшествия было задействовано девять единиц спецтехники и 31 человек личного состава МЧС. Было спасено девять человек, среди которых трое – дети. О пострадавших или погибших ничего не сообщается.

Фото БЕЛТА (архив)

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный пожар вспыхнул рано утром в Екатеринбурге: горел частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь хочет купить АК-12
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by