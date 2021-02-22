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В Екатеринбурге горели жилой дом и шиномонтажная мастерская, спасены трое детей
Источник материала: ОНТ
Крупный пожар вспыхнул рано утром в Екатеринбурге: горел частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской. Об этом
Сообщение о пожаре на Московском тракте возле торгово-развлекательного центра «Мега» поступило к спасателям в понедельник около пяти утра по местному времени.
Вскоре пожар был потушен прибывшими на место работниками МЧС. Сообщается, что горели надворные постройки, частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской на площади 200 квадратных метров. Тушение осложнялось сильной задымленностью и высокими температурами, а также плотностью застройки.
Для ликвидации происшествия было задействовано девять единиц спецтехники и 31 человек личного состава МЧС. Было спасено девять человек, среди которых трое – дети. О пострадавших или погибших ничего не сообщается.
Фото БЕЛТА (архив)
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Крупный пожар вспыхнул рано утром в Екатеринбурге: горел частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу...
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