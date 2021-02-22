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В Египте чиновница переименовала улицы города в честь своих родственников и была уволена
Источник материала: ОНТ
Директор департамента благоустройства Кафр-Шукра (Египет) была уволена после того, как переименовала несколько улиц города в честь своих родственников. Об этом
Уточняется, что в последнее время в Египте улицы называются исключительно в честь выдающихся общественных деятелей, а также полицейских и военных, которые погибли в ходе борьбы с терроризмом. Решения о присвоении улицам названий принимаются местными народными советами или специальными комитетами.
Сама уволенная чиновница, якобы назвавшая улицы города в честь родственников, отрицает все обвинения и заявляет, что ей мстит некто Сами Гамаль, решивший прославиться.
Фото: CC BY-SA 2.5 / michael hoefner
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Директор департамента благоустройства Кафр-Шукра (Египет) была уволена после того, как переименовала несколько улиц города в честь своих родственников. Об этом...
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